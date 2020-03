Laura Müller: Trennung! Michael Wendler nicht mehr an ihrer Seite

Wie soll Laura Müller das nur aushalten? Eine Liebe in Zeiten des Coronavirus...

Sie waren DAS Traumpaar im „Let's Dance“-Zirkus: Laura Müller und Michael Wendler. Bei jedem ihrer Tänze saß der Schlagerstar in der ersten Reihe. Fieberte mit. Schaute seiner jungen, hübschen Freundin beim Tanz im knappen Kleid zu.

Laura Müller: Let's Dance trennt sie von Michael Wendler

Doch damit ist nun Schluss. Laura Müller und Michael Wendler sind getrennt. Also in der Zeit der „Let's Dance“-Aufzeichnung. Während der Schlagerstar am vergangenen Freitag noch das Sonderrecht genoss, bei der Aufzeichnung in der Halle zu sitzen, gelten für ihn jetzt dieselben Regeln, wie für jeden „Let's Dance“-Fan auch.

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) geboren

Sie ist die Freundin von Michael Wendler

Laura Müller zeigte sich bereits nackig im Playboy

Derzeit tanzt sie bei Let's Dance mit Tanzpartner Christian Polanc

Bedeutet: Kein Zutritt zum Studio. Und auch die Tänzer müssen sich zurückhalten. Bei den Proben mussten die einzelnen Paare Abstand halten. Es gab keine Handschläge, keine Umarmungen. Alles, um das Virus nicht weiterzuverbreiten.

Laura Müller hält sich streng an die Corona-Regeln

Bei Instagram betont Laura zudem, dass sie und der Wendler sich auch im Privaten streng an die Corona-Verhaltensregeln halten würden. „Wir bleiben Zuhause. Wir kaufen maximal alle vier, fünf Tage ein. Wir horten nicht. Wir tätigen keine Hamsterkäufe. Wir halten uns in der Wohnung auf.“

Lediglich für das „Let's Dance“-Training verlasse sie die Wohnung, so Laura. Und weiter: „Ich denke, wenn jeder von uns sich an die Regeln hält, die nun mal nicht ganz einfach sind. Weil keiner sich einschränken lassen möchte. Keiner möchte sich Zuhause einsperren. Dann haben wir das auch ganz schnell geschafft.“