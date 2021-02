Laura Müller: Rückkehr zu Instagram! Doch was will Michael Wendlers Frau HIERMIT sagen?

Nachdem Laura Müller im letzten Jahr eine erfolgreiche Karriere als Instagram-Influencerin startete, ist es seit dem Corona-Skandal um ihren Gatten Michael Wendler ziemlich ruhig um die 20-Jährige geworden.

Während ihr Ehemann Corona-Verschwörungstheorien verbreitet und Produkte für die nahende Apokalypse bewirbt, scheinen Laura Müller die Werbepartner ausgegangen zu sein.

Jetzt meldete sich die 20-Jährige jedoch plötzlich mit verschiedenen Selfies in ihrer Story zurück – und gibt gleichzeitig ein großes Rätsel auf.

Laura Müller: Intime Selfies auf Instagram – was steckt dahinter?

Fans dürfen Laura Müller seit einer Weile vermissen: Auf dem Instagram-Account der Wendler-Gattin war es in den letzten Woche extrem ruhig.

Weder Werbebeiträge, noch Clips alleine oder mit ihrem Ehemann teilte Laura Müller mit ihren Followern – bis Montag. Da zeigte sich die 20-Jährige plötzlich wieder in voller Pracht auf der Foto-Plattform. Dabei wirft besonders ein Detail viele Fragen auf.

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde geboren

Ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

wurde durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler berühmt, die Anfang 2019 publik wurde

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

In der sexy Selfie-Reihe posiert das ehemalige „Playboy“-Model in einem weißen Zweiteiler aus enger Hose und Bustier-Oberteil. Selbstbewusst und mit braungebrannter Haut setzt sich Laura Müller auf verschiedenen Fotos in Szene.

Laura Müller posiert in ihrer Instagram-Story im figurbetonten Zweiteiler. Foto: Instagram Laura Müller

Auf ein Ganzkörper-Boomerang folgt eine Nahaufnahme ihres Bauches – anschließend ein Foto ihre Brust und zum Schluss ein glückliches Lächeln mit Walle-Mähne.

Laura Müller veröffentlicht eine Nahaufnahme ihres Bauches. Foto: Instagram Laura Müller

Besonders auffällig: Auf den Fotos wird die Körpermitte der „Let's Dance“-Kandidatin betont, dazu ist jeder Beitrag mit einem weißen Herz und einer Verlinkung auf Ehemann Michael Wendler versehen.

Laura Müller: Instagram-Beitrag könnte versteckte Botschaft sein

Auch wenn der Bauch der 20-Jährigen aktuell noch flach und durchtrainiert ist, wirft das Lebenszeichen Fragen auf. Ist Laura Müller etwa schwanger? Dass sich das Paar in der Zukunft ein gemeinsames Baby wünscht, ist kein Geheimnis.

Oder will Laura Müller mit ihrer Fotostrecke nur beweisen, dass sie trotz allen Skandalen noch immer zu Michael Wendler steht, quasi jeder Bereich ihres Körpers ihm gehört? Das wollen wir uns nicht weiter vorstellen.

Vielleicht ist das weiße Sommer-Outfit ja auch ein Geschenk des Schlagersängers, der seine Ehefrau zuletzt mit einem Luxus-Adventskalender verwöhnte.

Mehr zu Laura Müller und Michael Wendler:

Klar ist: Die Wahrheit kennt nur Laura Müller selbst – und da die sich nach ihrer sexy Fotostrecke erstmal wieder der Gartenarbeit im Heim in Cape Coral widmet, müssen Fans wohl erstmal weiter auf eine möglicherweise frohe Kunde warten. (kv)