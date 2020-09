Laura Müller zeigt sich in einem sexy Look am Set von DSDS.

Aktualisiert: am 23.09.2020 um 11:46

Laura Müller: Supersexy Look am DSDS-Set! So heiß zeigt sich die Frau von Michael Wendler

Was für ein sexy Outfit von Laura Müller! Die Ehefrau von Michael Wendler geizt wahrlich nicht mit ihren Reizen.

Für Laura Müller könnte es derzeit nicht besser laufen: Frisch verheiratet mit Michael Wendler, Playbooyshooting, Haus in Florida und jetzt auch noch ein neuer Job! Während ihr Mann in der neuen DSDS-Staffel am Jurypult Platz nehmen wird, hat die 20-Jährige nun einen Job als Backstage-Moderatorin bekommen.

Laura Müller: Sexy bei DSDS

Und damit auch niemand sie hinter den Kulissen der TV-Sendung übersehen kann, schmeißt sich Laura Müller am DSDS-Set in extra sexy Outfits. Und überrascht sogar mit einer richtigen Stilveränderung.

Was für ein aufregendes Jahr für Laura Müller: Erst die Hochzeit mit Schatzi Michael Wendler, kurz danach ihr 20. Geburtstag, jetzt der Job bei DSDS.

Das ist Laura Müller:

ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

sie wurde durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

Laura Müller in ihrer Instagram-Story von den DSDS-Dreharbeiten. Foto: Laura Müller Instagram

Und obwohl die 20-Jährige immer gerne Haut gezeigt hat und sogar schon im Playboy war, überrascht sie als Backstage-Moderatorin noch mal mit einem anderen, sexy Look.

Videosequenzen auf Instagram zeigen Laura Müller im düsteren, aber durchsichtigen, Leder-Look.

Laura Müller: Stil-Verwandlung für DSDS?

„Hi ihr Süßen, wir sind hier am Set von DSDS. Wir schicken euch liebe Grüße“, sagt sie in ihrer Story am Freitag.

Besonders auffällig an der Optik der Ehefrau von Michael Wendler: Der strenge Dutt, der Laura Müller gleich viel erwachsener wirken lässt.

Laura Müllers Look bei DSDS. Foto: Laura Müller Instagram

Sonst kennt man die ehemalige Schülerin eher mit Walle-Mähne – ob der cleane Look nur für DSDS ist oder wir Laura Müller jetzt öfter so sehen werden, erzählt sie nicht.

Laura Müller: Happy mit neuer Frisur

Nur, dass ihr „der dicke Dutt“ offenbar gefällt: Sie habe sich extra für diese Frisur am Vortag nicht die Haare gewaschen.

Fällt auf den ersten Blick aber gar nicht auf, liebe Laura!

