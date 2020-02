Laura Müller: DAS überrascht alle! Wendler-Freundin verrät: „Für alle, die es noch nicht wissen ...“

Foto: TV Now

Laura Müller verrät, warum Michael Wendler vor zwei Tagen in die USA geflogen ist.

Für Laura Müller steht am Freitagabend wieder viel auf dem Programm: Die 19-jährige Freundin von Michael Wendler tanzt zum ersten Mal mit ihrem Tanzpartner Chrisitan Polanc bei „Let's Dance“ auf RTL. Wird ihr 28 Jahre älterer Freund auch diesmal im Publikum der Live-Sendung sitzen und die Nachwuchstänzerin anfeuern?

Vor zwei Tagen ist Michael Wendler noch in die USA geflogen. Das teilte Laura Müller kürzlich bei Instagram mit. Doch keinesfalls, um vor seiner Freundin zu flüchten. Der Grund: seine Tochter Adeline Norberg hatte Geburtstag. Den wollte der stolze Papa natürlich nicht verpassen - und ihr zur Volljährigkeit gratulieren.

Laura Müller verrät: „Für alle, die es noch nicht wissen ...“

„Happy Birthday my Beauty. Ich schicke Dir tausend Küsse und wünsche Dir einen wundervollen Geburtstag. Genieß den Tag mit deinem wundervollen Papa“, schreibt auch Laura Müller via Instagram und postet ein Foto der beiden, auf dem Adeline ihren Vater umarmt und einen Kussmund in Richtung Kamera macht.

Die 19-Jährige fügt hinzu: „Für alle die es noch nicht wissen, Michael ist für Adi’s Geburtstag in die USA geflogen um den Tag mit seiner Tochter zu verbringen.“

Die Antwort des Wendler-Sprösslings lässt auch nicht lang auf sich warten. Adeline kommentiert mit zwei Herzchen-Smileys: „Dankeschön Laura“.

------------------------------------

Das ist Michael Wendler:

Geboren 1972 in Dinslaken als Michael Skowronek

Michael Wendler ist gelernter Speditionskaufmann

2000 brachte der Schlagersänger seine ersten Alben heraus

Sein erfolgreichstes Album „Unbesiegt“ (2008) war 36 Wochen in den Charts

Er nahm an mehreren TV-Produktionen teil, darunter Schlag den Star, Ich bin ein Star – holt mich hier raus oder Let's dance

Seit 2016 lebt er in Florida

Er ist mit Laura Müller (19) zusammen

Seine Ex Claudia Norberg nahm in diesem Jahr am Dschungelcamp teil

----------------------------------------

Was plant Michael Wendler bei „Let's Dance“ auf RTL?

Doch um beiden Frauen gerecht zu werden, müsste der Jetsetter auch schon bald zurückfliegen, um bei „Let's Dance“ zuzuschauen. Und nicht nur das. Gerüchten zufolge soll er in Show 2 am Freitag seiner Laura auch einen Heiratsantrag machen >>> mehr dazu hier

Michael Wendler und Freundin Laura Müller bei der Tanz-Show „Let's Dance“. Foto: Imago Images / Future Images

Doch noch ist Michael Wendler mit Claudia Norberg verheiratet - zumindest auf dem Papier. Wie diese Verlobung aussehen könnte, siehst du vielleicht am Freitagabend bei „Let's Dance“. Wir halten dich in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden >>> (js)