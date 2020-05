Laura Müller: Alles aus! Ihre Worte überraschen

Das war es für Laura Müller! Die 19-Jährige ist mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc bei der RTL-Show „Let’s Dance“ ausgeschieden.

Seit Freitagabend ist also klar: Laura Müller wird in diesem Jahr nicht „Let’s Dance“ gewinnen.

Laura Müller scheidet bei „Let’s Dance“ aus

Nach der Show meldete sich Laura per Instagram bei ihren Fans. „Es ist 2.10 Uhr“, erzählt die 19-Jährige in ihrer Story. „Ich bin immer noch nicht abgeschminkt – es ist immer ganz viel Action am Tag.“

Trotz ihres Ausscheidens bei „Let’s Dance“ gibt sich Laura positiv. Sie habe es schließlich weit geschafft – und ihren Lieblingstanzpartner bekommen.

Lauras Story. Foto: Instagram / Laura Müller

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde (Sachsen-Anhalt) geboren

Sie ist die Freundin von Michael Wendler

Laura Müller zeigte sich bereits nackig im Playboy

Außerdem tanzte sie bei der RTL-Show „Let's Dance“

„Anstrengend, aber toll“

„Das Training war zwar anstrengend, aber unterm Strich war es wirklich toll“, erklärt Laura. „Ich bin sowas von zufrieden.“

Die Teilnehmer von Let's Dance 2020:

Luca Hänni

Ilka Bessin

Moritz Hans

Tijan Njie

Lili Paul-Roncalli

Laura Müller (ausgeschieden)

Martin Klempnow (ausgeschieden)

Loiza Lamers (ausgeschieden)

John Kelly (freiwillig ausgestiegen)

Ailton (ausgeschieden)

Ulrike von der Groeben (ausgeschieden)

Sabrina Setlur (ausgeschieden)

Sükrü Pehlvan (ausgeschieden)

Steffi Jones (ausgeschieden)

Laura prophezeit ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“

Sie gönne allen verbliebenen „Let’s Dance“-Kandidaten den Titel, erzählt Laura weiter. Die Show ist inzwischen bei den „Top Five“ angelangt.

Nun werde es „ein Kopf-an-Kopf-Rennen“ geben, prophezeit Laura. (nr)