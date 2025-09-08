Laura Maria Rypa: Dieses Foto ist eindeutig – „Mein Zuhause“

Hinter Laura Maria Rypa liegen emotionale Wochen. Die Trennung von Pietro Lombardi hinterließ seelische und ebenfalls körperliche Spuren. Erst vor wenigen Tagen machte sie öffentlich, wie sehr sie darunter gelitten hat. „So, wie ich aktuell aussehe, fühle ich mich nicht mehr wohl in meinem Körper“, schrieb sie offen auf Instagram.

Zeilen, die viele ihrer Follower beunruhigten. Doch nun scheint es ein wenig Berg auf zu gehen: Mit einem neuen Foto, das sie liebevoll mit ihrem Sohn Leano zeigt, sendet Laura auf Instagram ein deutliches Signal.

Laura Maria Rypa: Voller Fokus auf ihre Kinder

Mit Leano im Arm präsentiert sich die Influencerin von hinten bei einem sonnigen Ausflug auf dem Flugplatz. „Ihr seid meine Kraft, mein Herz, mein Zuhause. Heute hatten wir einen kleinen Ausflug zur Segelflugshow. Leano war total begeistert, Flugzeuge sind einfach sein Ding. Amelio war auch mit dabei, aber für Leano war’s natürlich das Highlight“, schreibt sie offen auf Instagram.

Die Botschaft ist klar: Nach der Trennung richtet Laura ihren Fokus voll auf sich und ihre Kinder. Sie schöpft neue Kraft aus gemeinsamen Momenten. Viele Fans stärken ihr in dieser Phase den Rücken, sprechen Mut und Hoffnung zu und richten liebevolle Worte an Laura.

Ihre Fans stehen zu ihr

Das zeigt sich auch unter dem aktuellen Instagram-Beitrag. „Du bist so eine starke Frau und eine Löwenmama“, schreibt eine Followerin. Eine andere meint: „Ab jetzt wirst du so stark werden wie du es noch nie warst. Alleinerziehende Mamas sind die stärksten.“

„Du schaffst das“, kommentiert eine weitere. Und eine andere Anhängerin schließt sich an: „Liebe Laura, du wirst so stark werden und nie wieder bestimmte Dinge zulassen. Unsere Kinder sind unser Sinn im Leben.“

Die Kommentare zeigen deutlich: Laura ist nicht allein. Inmitten ihrer schweren Zeit nach der Trennung von Pietro Lombardi erfährt sie großen Rückhalt. Sie wird von ihrer Community als starke Mutter gefeiert, die trotz allem nach vorn blickt.