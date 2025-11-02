Als Laura Maria Rypa beim Beauty-Doc aufkreuzte, reagierte er sofort

Influencerin Laura Maria Rypa sorgt mit ehrlichen Worten für Aufmerksamkeit. In einer Instagram-Story lässt die 29-Jährige ihre Community an ihren Gedanken teilhaben.

Sie setzte sich intensiv mit einer Schönheitsbehandlung auseinander. So habe sie geplant, sich Hyaluron unter die Augen spritzen zu lassen. Doch als sie beim Beauty-Doc vorstellig wurde und ihm ihre Gedanken offenbarte, äußerte der seine deutliche Meinung.

Laura Maria Rypa veränderte plötzlich ihre Sichtweise

So riet ihr der Facharzt von dem ästhetischen Eingriff vehement ab. Eine Entscheidung, für die sie bis heute mehr als dankbar ist. „Ich bin ihm unglaublich dankbar, dass er das Wohl seiner Patienten immer vor finanzielle Interessen stellt“, betont die Ex-Partnerin von Pietro Lombardi offen und ehrlich.

++ auch für dich interessant: Laura Maria Rypa: „Der Moment, auf den ich so sehr gewartet habe“ ++

Schlussendlich führten diese prägenden Momente bei der 29-Jährigen zu einem großen Umdenken. Nun hält sie bewusst Abstand zu derartigen ästhetischen Behandlungen. Anders als viele anderen Stars lässt sie sich nicht vom Beautyboom verleiten. Bereits im vergangenen Jahr erklärte Laura Maria Rypa, dass sie sich bewusst für den natürlichen Weg entschieden habe. „All natural“ sei ihr klares Motto, nicht zuletzt auch aus Angst vor nicht gelungenen Ergebnissen.

Es sind klare Aussagen, die vielleicht auch den oder anderen Fan in seinen Entscheidungen beeinflussen könnten. Zudem setzt die Ex-Partnerin von Pietro Lombardi ein deutliches Zeichen: für natürliches Aussehen und gegen Perfektionismus! Schließlich ist jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise schön. Es bleibt spannend, mit welchen Updates die 29-Jährige ihre Anhängern demnächst überraschen wird.