Laura Maria Rypa bricht ihr Schweigen – „Über Jahre angestaut“

Jetzt redet Laura Maria Rypa endlich Tacheles! Einen Monat nach der erneuten Trennung von Sänger Pietro Lombardi verrät die Influencerin, wie es wirklich zwischen den beiden steht – und räumt mit Gerüchten auf.

Bei einem Event von „The Ultimate Hype“ in Oberhausen spricht Laura Klartext. „Mir geht es wirklich sehr gut. Pietro und ich haben ein sehr gutes Verhältnis – auch aufgrund der Kinder. Aber auch so verstehen wir uns unfassbar gut“, sagt sie im Interview mit RTL.de.

Laura Maria Rypa spricht über Trennung von Pietro

Die Trennung hatte das Paar am 17. August in einem gemeinsamen Statement verkündet – es war bereits das siebte Liebes-Aus. Seitdem spekulierten viele Fans über Streit, Eifersucht oder gar einen endgültigen Bruch. Doch Laura Maria Rypa stellt klar: „Es gab keinen speziellen Grund, sondern es waren einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind.“

Vor allem ein Gerücht will sie endlich ausräumen. „Ich glaube, viele denken, dass wir im Streit auseinandergegangen sind, aber das ist überhaupt nicht so. Wir haben uns in Ruhe zusammengesetzt und wie zwei erwachsene Menschen miteinander gesprochen“, erklärt Laura. Zwar sei es eine schwierige Situation gewesen, weil sie kurz vor dem Umzug standen, „aber am Ende denkt man wirklich in erster Linie an die Kinder und schaut, was das Beste für einen ist.“

Aktuell lebt Laura Maria Rypa mit ihren Kindern bei ihren Eltern, während Pietro bei Freund Oliver Pocher untergekommen ist. Trotzdem sehen sich die Ex-Partner fast täglich. „Die Kinder sehen fast jeden Tag den Papa. Deshalb merken sie es, glaube ich, gerade noch nicht so extrem.“ Auch abseits des Familienalltags unterstützen sie sich weiterhin.

„Pietro unterstützt mich in meinen Projekten mit meiner Firma und meinem Parfüm. Ich unterstütze ihn bei seinen Shows und werde wahrscheinlich auch mit den Kindern da sein.“ Klingt fast so, als wäre das letzte Kapitel zwischen Laura und Pietro noch nicht endgültig geschrieben.