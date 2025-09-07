Laura Maria Rypa teilt emotionale Bilder – „Ich kämpfe für uns“

Fans von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa befinden sich vermutlich noch in einer Art Schockstarre. Denn das ehemalige Social-Media-Traumpaar hat sich überraschend getrennt. Bereits in der Vergangenheit wurden Krisen der Verlobten öffentlich, die Influencerin bekräftigte jedoch immer wieder die Liebe, die sie und ihren Pietro zusammenhalte.

Doch jetzt ist alles aus und vorbei. Auf ihrem Instagram-Profil nimmt Laura ihre Follower mit durch ihren Alltag nach dem Liebes-Aus. Die Trennung scheint ihr zuzusetzen, sogar Gewicht hat die zweifache Mutter in den letzten Monaten verloren. Ihre neuesten Instagram-Storys gehen nun ganz besonders ans Herz.

Laura Maria Rypa räumt gemeinsames Haus aus

Gemeinsam mit ihrem ehemaligen Partner Pietro Lombardi befand sich Laura Maria Rypa gerade mitten im Bau eines Eigenheims. Zusammen wollte das Paar nach der Fertigstellung des Projekts einziehen und das Leben mit ihren zwei gemeinsamen Söhnen genießen. Doch nun kam alles an. Vorerst ist die Influencerin mit Leano und Amelio zu ihren Eltern gezogen.

Während Pietro einen Auftritt auf Mallorca hat, packt Laura Kisten im gemeinsamen Haus. Die Influencerin schreibt in einer Instagram-Story: „Bin heute mit den Kids im alten Haus und mache hier sauber und räume alles auf.“ Später holen ihre Eltern die Kinder ab und Laura stellt fest: „Es ist einfach so viel Arbeit, ihr könnt euch das nicht vorstellen!“ Bis in die Nacht räumt die junge Mutter das gemeinsame Haus aus.

Ein Instagram-Video ist dabei besonders emotional. In Schwarz-Weiß zeigen die Aufnahmen Laura Maria Rypa, während sie die Spielecke ihrer Söhne auseinander baut. Dazu schreibt sie: „Ich kämpfe für uns. Heute, morgen und für immer.“ Für ihre Söhne würde die Influencerin alles tun. Warum Pietro seiner Ex-Verlobten keine Hilfe vorbeischickte, fragten sich auch einige Fans in der Kommentarspalte der Instagram-Story.

Laura Maria Rypa beweist einmal mehr ihre Stärke und zeigt, dass sie auch alleine alle ihre Pläne in die Tat umsetzen kann. Den Grund für die Trennung des ehemaligen Traumpaares behält die Influencerin jedoch weiterhin für sich.