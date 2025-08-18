Trennung von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Jetzt kommen neue Details ans Licht

Damit hätte wohl niemand gerechnet. Am Sonntagnachmittag (17. August) ließ Laura Maria Rypa die Bombe platzen: Auf Instagram verkündete sie die Trennung von Pietro Lombardi, dem Vater ihrer beiden kleinen Söhne (wir berichteten). Für viele Fans dürfte die Nachricht keine Überraschung gewesen sein. Schließlich machten immer wieder Gerüchte über eine Beziehungskrise die Runde.

Jetzt kommt raus: Hinter den Kulissen scheint es tatsächlich schon länger gekriselt zu haben. Während Laura Maria Rypa in der Öffentlichkeit stets das Bild der glücklichen Verlobten vermittelte, brodelte es privat offenbar gewaltig. Jetzt kommen Details ans Licht, die zeigen, wie tief die Risse in der Beziehung von Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi wirklich waren.

Plötzliches Liebes-Aus zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Noch vor wenigen Wochen sprach Pietro in Interviews über den anstehenden Umzug und sogar über die geplante Hochzeit. Von einem Ende war da keine Spur. Umso überraschender wirkte nun Lauras Entscheidung, die Trennung öffentlich zu machen – ohne Vorwarnung. Selbst im engsten Umfeld der Influencerin soll laut „Bild“ niemand etwas geahnt haben.

Pietro Lombardi selbst hat sich bislang weder in den sozialen Medien noch gegenüber der Presse geäußert. Ob er von dem Posting ebenso überrascht wurde wie die Fans, bleibt vorerst unklar.

Dauerstreit im Alltag

Die Beziehung der beiden offenbar längst nicht mehr harmonisch. Nach Informationen von „Bild“ kam es seit Tagen zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Laura und Pietro. Das Paar steht aktuell mitten im Umzugsstress, muss bis zum 15. September das alte Haus räumen. Drei Hunde und zwei kleine Kinder machen die Situation zusätzlich schwierig.

Besonders belastend: Laura Maria Rypa soll sich von Pietro allein gelassen gefühlt haben. Er habe sich zu Hause zu wenig eingebracht, heißt es. Während sie den Umzug plante und die Kinder versorgte, war Pietro Lombardi angeblich oft abwesend. Nichts Neues, denn schon um Jahr 2024 erzählte sie in einem Interview: „Nach der Geburt unseres Kleinen war Pietro sehr oft nicht da. Die ersten zwei, drei Wochen war es wirklich so, dass ich sehr viel geweint habe, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir und meinen beiden Kindern gleichermaßen gerecht zu werden.“ Pietro sei in der Zeit viel beruflich unterwegs gewesen. Ihren Unmut habe sie ihm gegenüber auch kommuniziert.

Pietro zuletzt auf Mallorca

Während Laura die Doppelbelastung aus Kindern und Umzug stemmen musste, war Pietro Lombardi in den vergangenen Wochen immer wieder auf Mallorca. Dort trat er im „Megapark“ auf und drehte mit Ballermann-Star Isi Glück ein neues Musikvideo. Privat habe er dabei kein Wort über die Situation verloren, berichten Insider.

Noch am 29. Juli klang alles anders. Im Gespräch mit „Bild“ erzählte Pietro von den stressigen Umzugsplänen, doch auch von den Hochzeitsvorbereitungen. Damals meinte er, Die Trauung solle auf jeden Fall erst nach dem Umzug stattfinden. Jetzt ist sicher: Die Fassade des perfekten Paares ist endgültig zerbrochen.