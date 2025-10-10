Laura Maria Rypa zeigt: SO verarbeitet sie die Trennung

Nach der Trennung von Pietro Lombardi zeigt sich Laura Maria Rypa nun völlig geerdet – und vor allem glücklich mit ihrem Sohn Leano. Auf Instagram teilt die Influencerin nun Eindrücke eines ganz besonderen Tages: ein Mutter-Sohn-Ausflug in die Natur, fernab vom Trubel der Großstadt. Mit weiten Wiesen, beeindruckenden Felsformationen und Wasserfällen lädt die Eifel zu genau der Ruhe ein, die Laura und ihr kleiner Sohn offenbar gesucht haben.

In einem Reel nimmt sie ihre Follower mit auf die Reise und zeigt, wie viel Spaß die beiden in der Natur haben. Statt Glamour und Blitzlicht stehen hier gemeinsames Erleben und kleine Abenteuer im Mittelpunkt. Dazu verrät Laura Maria Rypa ihre komplette Route und teilt praktische Tipps, damit ihre Community die Tour ganz leicht nachmachen kann – von der Teufelsschlucht über den Dreimühlenwasserfall bis zur Burg Eltz.

Laura Maria Rypa macht einen Mutter-Sohn-Ausflug in die Natur

Auf Instagram teilt Laura Maria Rypa ein Reel von einem Mutter-Tochter-Ausflug in die Natur. Damit ihre Follower dieses Erlebnis ebenfalls machen können, teilt sie die Orte unter dem Beitrag: „Eifel-Trip – mit oder ohne Kind lohnt sich total! Hier meine Route und Tipps, damit ihr sie ganz easy nachmachen könnt: 1. Teufelsschlucht (Ernzen) – Parken: Besucherzentrum Teufelsschlucht (Teufelsschlucht 3, 54668 Ernzen). Von hier kannst du direkt loslaufen. Der Weg ist mega spannend – durch enge Felsen, super für Kids, aber auch ohne Kinder ein Highlight. 2. Dreimühlenwasserfall (Nohn) – Parken: Wanderparkplatz Nohner Mühle (Nohner Str., 53533 Nohn). Von dort sind’s ca. 20 Minuten zu Fuß durch schöne Natur. Perfekt für Fotos und Kinder können super im Wasser spielen.“

Weiter schreibt Laura Maria Rypa: „3. Burg Eltz (Wierschem) – Parken: Großer Besucherparkplatz (Eltzweg, 56294 Wierschem). Dann ca. 15–20 Min. zu Fuß zur Burg oder mit dem Shuttle. Früh da sein lohnt sich, weil’s schnell voll wird. 4. Irrel Wasserfälle & Brücke (Irrel) – Parken: Parkplatz „Irreler Wasserfälle“ (B418, 54666 Irrel). Nur ein kurzer Fußweg und du bist mitten in der Natur. Super schön für Fotos und ein kleines Picknick. 5. Wildpark Daun (Daun) – Parken: Direkt am Eingang kostenlos. Hier gibt’s eine Safari-Rundfahrt, Tiere zum Streicheln, Spielplätze – ein Muss mit Kindern! Mein Tipp: Macht daraus einen kleinen Roadtrip. Alle Orte liegen nicht weit auseinander und ihr habt Natur, Abenteuer und tolle Erlebnisse auf einmal.“

Fans geben Laura Maria Rypa Zuspruch

Ihre Fans sind hellauf begeistert von Laura Maria Rypas Eifel-Trip und der dortigen Natur:

„Genau dieselbe Route bin ich auch schon gegangen, die ist toll, gerade mit Kindern und es gibt viel zu erleben!“

„Sieht nach Abenteuer, Ruhe und Erholung aus!“

„Ihr seid so eine tolle Familie! Du bist eine tolle Mama.“

„Immer wieder schön zu sehen. Was es für tolle Orte direkt um die Ecke gibt!“

„Genau das ist das, was Leben bedeutet. Erinnerungen schaffen und diese niemals mehr vergessen – unbezahlbar!“

Mit ihrem Eifel-Trip zeigt Laura Maria Rypa nicht nur traumhafte Orte, sondern auch, wie schön es sein kann, kleine Momente bewusst zu genießen – gerade nach den turbulenten Monaten rund um die Trennung von Pietro Lombardi.