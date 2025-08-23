Nach der Trennung: Laura Maria Rypa teilt Familienfoto  

Erst wenige Tage ist es her, dass Laura Maria Rypa ihre Trennung von Pietro Lombardi bestätigte. Seitdem zeigt sich die Influencerin vor allem als fürsorgliche Mutter. Besonders ihre beiden Kinder geben ihr Halt in dieser schwierigen Phase. Das macht auch ein aktuelles Instagram-Foto deutlich.

Darauf liegt Laura Maria Rypa mit Leano und Amelio eng aneinander gekuschelt im Bett. Die Söhne schmiegen sich an ihre Mutter, während sie mit geschlossenen Augen ruht. Worte fehlen zu dem Bild, lediglich ein rotes Herz verdeckt die Gesichter der Kinder.

Laura Maria Rypa äußert sich zur Trennung

Während Pietro bisher schweigt, wendet sich Laura Maria Rypa bereits wieder ihrer Community zu. Sie macht klar, dass sie trotz der Trennung präsent bleibt. „Ich habe Verantwortung für meine Kinder, meine Hunde und natürlich auch für meine Arbeit“, erklärt sie und betont Zuverlässigkeit gegenüber Kooperationspartnern.

Die Beziehung der beiden verlief in den letzten Jahren turbulent. Ganze sieben Trennungen haben Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi nun schon hinter sich. Doch diesmal wirkt es endgültig. Augenzeugen wollen gesehen haben, wie Kartons aus dem gemeinsamen Zuhause getragen wurden. Offenbar bereitet Laura bereits ihren Auszug vor.

Pietro Lombardi ist untergetaucht

Pietro hingegen hat das Haus nach der offiziellen Trennung sofort verlassen. Wo er aktuell lebt, ist unklar. Laut Medienberichten soll er sich vorübergehend bei Verwandten in Karlsruhe aufhalten. Dort wuchs er auf, dort leben auch seine Eltern. Beobachter wollen ihn zudem in einer Pizzeria entdeckt haben.

Seine Fans warten gespannt auf ein Lebenszeichen. Ob er sich öffentlich zur Trennung äußert, bleibt offen.

In etwa einer Woche wird Pietro Lombardi jedoch im Livestream der Rentnertour von Max Schradin auftreten. Damit kehrt der „DSDS“-Star zumindest vorübergehend ins Rampenlicht zurück. Dann ganz ohne Laura Maria Rypa.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.