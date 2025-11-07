Laura Maria Rypa verkündet Familienzuwachs – und erntet Kritik

Laura Maria Rypa hat ihre Fans mit einer überraschenden Nachricht auf Instagram begeistert: Ein neuer Vierbeiner ist bei ihr eingezogen! Für die Influencerin und alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern ist es bereits der fünfte Hund. Doch was als schöne Neuigkeit gedacht war, löste auf Instagram gemischte Reaktionen aus.

Fünf Hunde – zu viel für Laura Maria Rypa?

Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Viele ihrer 954.000 Follower zweifeln daran, ob die 29-Jährige der Herausforderung gerecht werden kann. Kommentare wie „Ich denke, dass man fünf Hunden nicht gerecht werden kann” oder „Wie viele Hunde willst du noch haben?” werfen die Frage auf: Kann Laura das überhaupt alles bewältigen?

Laura selbst ging auf die Kritik direkt ein. In der Kommentarspalte zu ihrem Post machte sie klar: „Ich lese gerade viele Kommentare wie ‘Wie willst du das schaffen?’ oder ‘Fünf Hunde sind doch verrückt’. Und ganz ehrlich: Für manche wäre es das vielleicht auch. Aber für mich nicht. Es gibt einfach Menschen, die bekommen’s hin.”

Klare Ansage von Laura Maria Rypa

In ihrer Antwort betonte die Hundeliebhaberin, dass sie ihre Prioritäten ganz bewusst setzt. „So wie andere Menschen, sich Zeit für ihren Sport nehmen, nehme ich mir Zeit für meine Hunde. Es ist eine Frage von Verantwortung, Organisation und Prioritäten.” Hunde sind für sie keine Belastung, sondern Energiequelle, Glück und Ruhepol zugleich.

Laura Maria Rypa freut sich vor allem, dass ihre Kinder mit Tieren aufwachsen können. „Ich weiß, nicht jeder versteht das. Manche nennen’s verrückt, ich nenne’s einfach mein Leben. Meine Hunde haben ein wundervolles Leben und das ist alles, was zählt.” Ihre Botschaft an die Kritiker ist klar: Sie meistert ihre Rolle als Mutter und Hundebesitzerin auf ihre Weise.