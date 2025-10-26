Laura Maria Rypa: „Der Moment, auf den ich so sehr gewartet habe“

Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen: Laura Maria Rypa hat zum ersten Mal mit ihren Söhnen im neuen Haus übernachtet. Doch das ist nicht alles, was die Influencerin nach der Trennung von Pietro Lombardi wieder glücklich macht.

Endlich konnte sie ihre vier Hunde wieder in die Arme schließen, die sie wochenlang schmerzlich vermisst hatte.

Laura Maria Rypa überwältigt

Auf Instagram berichtet die 29-Jährige emotional von diesem besonderen Augenblick: „Heute war endlich der Moment, auf den ich so lange gewartet hab. Die erste Nacht im neuen Zuhause… für mich, für die Kinder und auch für die Hunde.” Ihre Fans durften daran direkt teilhaben, denn sie teilte ein Video vom Wiedersehen mit ihren geliebten Vierbeinern.

+++ Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa gemeinsam gesichtet – es ist das erste Mal +++

Während die Haustiere bei einem Hundetrainer Unterschlupf fanden, lebte Laura Maria Rypa mit ihren beiden Söhnen vorübergehend bei ihren Eltern. Erst jetzt, nach der Trennung von Sänger Pietro Lombardi und Abschluss der Renovierungsarbeiten, konnte sie in ihr eigenes neues Zuhause einziehen. Die Freude war riesig.

Emotionale Worte von Laura Maria Rypa

„Als ich rausgegangen bin und gepfiffen hab, haben sie sich erst suchend umgeschaut… und dann haben sie realisiert, dass ich es bin”, erzählt sie ihren Fans von der ergreifenden Begegnung mit den Hunden. „In dem Moment sind mir einfach die Tränen gekommen. Diese Freude, dieses Wedeln, dieses pure Glück das war alles. Ich hab sie so sehr vermisst. Und ich glaube, nur Menschen, die Tiere haben, verstehen, was das bedeutet,” ergänzt Laura Maria Rypa sichtlich gerührt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das neue Zuhause von Laura Maria scheint also endlich komplett. Mit ihren Kindern und Hunden kann sie hier ihr Leben nach der Trennung neu ordnen. Besonders der emotionale Moment mit ihren Vierbeinern zeigt, wie groß die Bedeutung dieses Neuanfangs für die zweifache Mutter ist.