Nach Trennung: Laura Maria Rypa ändert spontan ihre Pläne

Laura Maria Rypa macht in diesen Tagen eine schwierige Zeit durch. Einst fand sie ihre große Liebe in „DSDS„-Sieger Pietro Lombardi, jetzt steht sie vor den Trümmern ihrer Beziehung. In der Vergangenheit meisterte das ehemalige Traumpaar jede noch so große Herausforderung. Schlussendlich mussten sich Laura und Pietro jedoch eingestehen, dass es ab einem gewissen Punkt nicht mehr weitergeht.

Nach der Trennung konzentriert sich die Influencerin jetzt voll und ganz auf ihre Söhne Leano und Amelio, die aus der Verbindung mit dem Sänger entstanden sind. Auf ihrem Instagram-Profil nimmt sie ihre Follower stets mit durch den Alltag.

Mit einem neuen Update gibt Laura nun jedoch eine überraschende Planänderung bekannt.

Laura Maria Rypa zieht in Eigeneheim

Für Laura Maria Rypa stehen ihre zwei Söhne immer an erster Stelle. Nach der Trennung von Pietro Lombardi ist die Influencerin zunächst zurück zu ihren Eltern gezogen. Von dort aus wollte sie sich eine neue eigene Wohnung suchen. Doch scheinbar haben sich die Pläne der jungen Mutter spontan geändert. Im Rahmen einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Profil möchte ein Fan wissen: „Hast du jetzt eigentlich eine neue Wohnung gefunden?“

Laura möchte dieser Frage nicht ausweichen und schreibt offen und ehrlich: „Wie ihr ja wisst, hatte ich ursprünglich geplant, für vorübergehend ein Haus zu suchen. Aber ich habe das Ganze jetzt ein bisschen umgeplant. Ich vermisse die Hunde so sehr. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen. (…) In den letzten Wochen habe ich dann geplant, dass wir den oberen Teil des Hauses so weit fertig machen, dass ich mit den Kindern und den Hunden in den nächsten Wochen endlich einziehen kann.“ Mit diesen Neuigkeiten hatte wohl niemand gerechnet!

+++ Nach Trennung: Pietro Lombardi wählt überraschenden Wohnort +++

Weiter schreibt die Influencerin: „Unten wird dann nach und nach alles weitergemacht und auch oben wird anfangs noch nicht alles perfekt sein. Nur das Nötigste, damit wir dort gemeinsam wohnen können. Aber Hauptsache wir sind dann bald wieder alle zusammen.“ Laura Maria Rypa ergänzt ein Hunde-Emoji. Auf ihre Vierbeiner möchte sie nicht länger verzichten. In das mit Pietro Lombardi geplante Eigenheim einzuziehen, stellt für die Influencerin sicherlich eine Überwindung dar. Schlussendlich möchte Laura jedoch das Beste für ihre kleine Familie.

Wie Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi nach der Trennung miteinander umgehen werden, bleibt abzuwarten. Das Wohl ihrer beiden Söhne wird dabei garantiert an erster Stelle stehen.