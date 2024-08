Laura Maria Rypa macht es offiziell – „Es ist so weit“

Seit 2022 ist Laura Maria Rypa die Verlobte von DSDS-Star Pietro Lombardi. Die beiden wohnen nicht nur zusammen, sondern haben auch bereits einen gemeinsamen Sohn namens Leano. Aktuell erwartet das Paar das zweite Kind.

Doch sowohl Laura Maria Rypa als auch Pietro Lombardi haben einiges zu tun. Während der Sänger zahlreiche Auftritte hat und momentan auch bei den Dreharbeiten von DSDS mitwirkt, hat auch die Influencerin einiges um die Ohren. Nun präsentiert die 28-Jährige ihren Fans das Ergebnis eines großen Projekts.

Laura Maria Rypa macht es offiziell

Stolze 885.000 Instagram-Konten haben Laura Maria Rypa mittlerweile abonniert. Auf ihrem Account bekommen sie regelmäßige Schnappschüsse und Updates aus ihrem Privatleben zu sehen. Am Freitag gibt es wieder Neuigkeiten von der Influencerin – darauf haben viele Fans gewartet.

In einem Video präsentiert Laura Maria Rypa ihr neustes Baby: „Es ist so weit und endlich kann ich euch voller Stolz mein Parfüm vorstellen. Ich habe damit nichts Neues erfunden, das weiß ich, aber es ist mein Duft. Seit anderthalb Jahren haben wir daran gearbeitet – Düfte getestet, Flakons, Verpackungen ausgesucht und alles andere geplant.“ Dabei verrät sie auch, wieso sich die Fans so lange gedulden mussten.

Laura Maria Rypa wird deutlich

In dem Instagram-Beitrag schreibt die Verlobte von Pietro Lombardi: „November 2023 war alles fertig und ich habe mich erst mal dagegen entschieden und alles gestoppt, weil es meiner Meinung nach nicht der richtige Zeitpunkt war. Mein Herz hat entschieden – was auch gut war. Daraufhin habe ich noch einige Dinge geändert, doch der Duft blieb immer gleich, denn nach unzähligen Proben war der eine einfach perfekt.“

Doch böse sind ihre Fans ihr auf gar keinen Fall. In den Kommentaren freuen sie sich riesig darauf, das Parfum der 28-Jährige auszuprobieren. „Juhu, Glückwunsch. Ich freue mich, ihn bald zu testen“, schreibt eine Userin. Eine andere kommentiert: „Schön, dass du deine Ziele ermöglicht hast viel Glück dir. Ich hoffe, dass all deine Träume und Wünsche in Erfüllung gehen.“