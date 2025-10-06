Laura Lettgen privat: So lebt „Laura Blond“ abseits der Reality-TV-Kameras

Laura Lettgen, besser bekannt unter ihrem Spitznamen „Laura Blond“, gehört längst zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Reality-TV-Szene. Seit ihrem ersten Auftritt bei „Love Island“ im Jahr 2019 hat sich die Influencerin, OnlyFans-Model und Realitystar einen festen Platz im TV erobert. Doch wie lebt Laura Lettgen privat? Wir zeigen dir, wer die Frau hinter dem Spitznamen ist und wie sie zum Reality-TV kam.

Wer ist Laura Lettgen?

Geboren wurde Laura Maria Lettgen am 08. Oktober 1995 in Freiburg im Breisgau. Sie wuchs dort mit drei jüngeren Geschwistern auf, bevor die Familie später nach Stuttgart zog. Über ihre Kindheit ist nur wenig bekannt. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und arbeitete zunächst als Verkäuferin. Später verschlug es sie in verschiedene deutsche Städte wie Hamburg, Köln und München – mittlerweile lebt Laura in Dubai.

Wenn die Influencerin gerade nicht für Dreharbeiten eines Reality-Formats unterwegs ist, teilt sie auf Social Media ihr Leben mit ihren Fans. Rund 170 Tausend Follower verfolgen den Alltag der Blondine auf Instagram – auf TikTok sind es über 34 Tausend.

„Laura Blond“ im Steckbrief

Beruf Als Einzelhandelskauffrau gestartet – inzwischen ist sie Realitystar und Influencerin Geburtstag 08.10.2995 Sternzeichen Waage Geburtsort Freiburg Expartner und vergangene Techtelmechtel Mischa Mayer, Calvin Kleinen, Nicola Glumac, Serkan Yavuz Auftritte in Realityshows Auftritte in Realityshows

Datingsshows:

– Love Island

– Are You The One?

– Are You The One – Realitystars in Love

– Love Island VIP

Weitere Formate:

Couple Challenge, Köln 50667, Kampf der Realitystars, Beauty & the Nerd, Promi Big Brother

Karriere im Reality-TV

Den Startschuss für ihre Fernsehkarriere gab 2019 die Teilnahme an der dritten Staffel des RTL2 Formats „Love Island“. Dort fiel sie nicht nur durch ihr Auftreten auf, sondern auch durch eine kurze Romanze mit Mischa Mayer. Es folgten weitere Formate, darunter:

„Are You The One?“ 2021

„Couple Challenge“ (mit Victoria Lukac, 2022)

„Köln 50667“ (Kurzauftritt, 2022)

„Are You The One – Realitystars in Love“ 2024

„Kampf der Realitystars“ (2025 – 3. Platz)

„Beauty & the Nerd“ auf Joyn (Staffel 6, 2025 – Gewinnerin mit Teampartner Sammy)

„Love Island VIP“ (2025 – als Granate eingezogen)

„Promi Big Brother“ (13. Staffel, 2025)

In der Datingshow „Are You The One – Realitystars in Love“ bekam sie schließlich ihren Spitznamen „Laura Blond“, der sich dauerhaft durchsetzte. Kandidat Marc-Robin Wenz gab ihr den Namen, um zwischen ihr und der brünetten Teilnehmerin Laura Morante unterscheiden zu können.

Laura Blond und Nerd Sammy gewannen gemeinsam die sechste Staffel von „Beauty & the Nerd“. Foto: Benjamin Kis

„Laura Blond“ früher und heute: Der optische Wandel

Wer Laura Maria Lettgen früher in TV-Formaten gesehen hat, erinnert sich an dunkle Haare – damals war sie brünett bis schwarzhaarig. Inzwischen hat sie eine blonde Mähne, ließ sich die Lippen unterspritzen und die Brust vergrößern. Die optische Veränderung ist Teil ihres Images – selbstbewusst und polarisierend.

Beziehungsstatus und frühere Techtelmechtel

Auch privat sorgt „Laura Blond“ regelmäßig für Schlagzeilen. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie die ein oder andere TV-Romanze mit bekannten Reality-Kandidaten – Dramen vorprogrammiert:

Mischa Mayer („Love Island“)

(„Love Island“) Calvin Kleinen („Couple Challenge“)

(„Couple Challenge“) Nicola Glumac („AYTO – Realitystars in Love“)

(„AYTO – Realitystars in Love“) Serkan Yavuz

„Laura Blond“ & Serkan Yavuz – was lief da wirklich? In einem RTL-Interview im April 2025 erzählte die Influencerin von einer kurzen Affäre mit Serkan Yavuz. Die beiden lernten sich auf einem Festival kennen und verbrachten ein Wochenende zusammen. Serkan war zu dem Zeitpunkt des Techtelmechtels offiziell noch mit Samira Yavuz zusammen, die schwanger war. Laura betonte, dass sie davon nichts gewusst habe.

„Laura Blond“ und OnlyFans

Neben ihren TV-Auftritten betreibt Laura auch einen erfolgreichen OnlyFans-Account, auf dem sie exklusive Inhalte anbietet. Damit gehört sie zu einer wachsenden Zahl von Realitystars, die sich ein zweites Standbein über die Plattform aufbauen.

In einem Interview mit RTL Exclusiv verrät die Blondine, wie sie zu der Entscheidung kam, einen OnlyFans-Account zu starten. Sie sagt, ihre Mutter sei überrascht gewesen, dass sie das nicht schon früher gemacht hat. OnlyFans beschreibt sie als eine Art Therapie:

„Ich hab schon mit dem Gedanken OnlyFans länger gespielt…Es hat auch einfach zu meinem Selbstwert beigetragen.“

Laura Blond ist aktuell in der zweiten Staffel des Datingformats „Love Island VIP“ zu sehen. Findet sie diesmal ihre bessere Hälfte? Foto: IMAGO / Panama Pictures

Was macht Laura Lettgen heute?

Aktuell ist Laura Maria Lettgen kaum von den Bildschirmen wegzudenken – sie ist ein Dauergast in deutschen Reality-Formaten. Ob Datingshows oder strategische Spiele mit Teampartner – die Blondine sorgt immer wieder für Dramen unter den Kandidaten. Besonders 2025 ist ein echtes Erfolgsjahr für sie:

3. Platz bei „ Kampf der Realitystars „

bei „ „ Sieg bei „ Beauty & The Nerd “ auf Joyn (50.000 Euro Preisgeld)

bei „ “ auf Joyn (50.000 Euro Preisgeld) Aktuelle Teilnahme bei „ Love Island VIP „

„ Ab Oktober: „Promi Big Brother“ auf Sat.1

Trotz öffentlicher Präsenz gibt sie immer wieder Einblicke in ihr Privatleben, hält manche Details aber auch bewusst zurück. Ihre Mischung aus Offenheit, Charme und Provokation macht sie zur faszinierenden Dauerfigur der deutschen TV-Landschaft.

„Laura Blond“ auf dem Höhepunkt ihrer Reality-Karriere

Aktuell legt sie einen wahren Reality-TV-Marathon hin und tingelt von einem Format zum nächsten. Dennoch bleibt ihr Privatleben ein Mix aus öffentlichen Statements und bewusstem Rückzug.

In den vergangenen Jahren hat sich Laura Blond von der Verkäuferin im Einzelhandel zur festen Größe im deutschen Reality-TV entwickelt. Immer wieder sorgt sie in den Realityshows für Dramen und Spannung. Ob unter ihrem echten Namen oder als „Laura Blond“ – sie polarisiert, fasziniert und bleibt Gesprächsthema. Ihre Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Influencerin in der 13. Staffel des Sat.1 Formats „Promi Big Brother“ schlagen wird.