Moderatorin Laura Karasek packt über RTL-Erfahrung aus: „Komplett besoffen“

Laura Karasek, bekannt als Moderatorin und Juristin, hat schon viele spannende TV-Momente erlebt. Besonders ein Dreh für RTL bleibt für sie unvergesslich.

Im Podcast „Was stimmt nicht mit uns?“ erzählt sie von einem außergewöhnlichen Erlebnis bei „Stern TV“. Mit ihrem Bruder Niko reiste sie 2019 im Rahmen des Formats „Cash oder Karte“ nach Bangkok.

RTL-Dreh: Der Alkohol als Kamera-Begleiter

Dort entschied eine Münze, wer mit nur 100 Euro auskommen muss und wer eine goldene Kreditkarte nutzen darf. Karasek war die Glückliche und gönnte sich Luxus pur, inklusive Helikopterflügen und einem Aufenthalt im Fünf-Sterne-Hotel.

Doch eine Szene sorgte für einen besonderen TV-Moment: der Besuch eines exklusiven Insektenrestaurants. Im noblen Lokal gab es nur Maden, Würmer und andere Insekten. „Ich musste da Maden und Würmer essen“, erzählt Karasek im Podcast.

Alkohol und RTL: Ein prägender Moment

Das Gericht bereitete ihr jedoch große Schwierigkeiten. Um die Situation zu überstehen, griff sie immer wieder zum Weinglas. „Man sieht auch, wie ich immer mehr Wein trinke“, schildert sie. Während die Dreharbeiten über Stunden dauerten, half ihr der Alkohol, die Herausforderung zu bewältigen.

Karasek betont, wie „widerlich“ sie die Speisen empfand. Trotzdem musste sie die Drehsituation durchziehen. Diese skurrile Kombination aus Luxus und Ekel bleibt für sie eine der außergewöhnlichsten Erfahrungen ihrer Karriere bei RTL. Der Zuschauer konnte live miterleben, wie der Wein ihr Rückhalt in dieser schwierigen Situation bot.

Mit ihrer direkten Art und ihrer Offenheit begeistert Laura Karasek seit Jahren in der TV-Welt. Der Restaurantbesuch in Bangkok wird wohl dauerhaft einer ihrer prägendsten und auch alkoholgeprägten Momente aus ihrer Zusammenarbeit mit RTL bleiben.

