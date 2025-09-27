Teenie-Ikone LaFee über ihre neue Musik: „Song fürs Regenbogenbaby“

Mitte der 2000er war LaFee das Teenie-Idol schlechthin: Hits wie „Heul doch“ oder „Prinzesschen“ machten sie zum Star einer ganzen Generation. Nach einigen Jahren ohne neue Musik meldet sich die Sängerin nun mit ihrem neuen Werk „Schatten & Licht“ zurück – persönlicher und verletzlicher denn je.

Auf 13 Songs verarbeitet sie ihr Leben, ihre Höhen, aber auch ihre Tiefen. Davon hat LaFee im Interview mit DER WESTEN erzählt.

LaFee spricht über ihre Fehlgeburt

Am 23. Oktober erscheint „Schatten & Licht“. Schon im November und Dezember geht LaFee (gebürtig Christina Klein) mit ihren neuen Songs im Gepäck auf Deutschland-Tour. Und da können sich ihre Fans auf so Einiges freuen, wie die 34-Jährige im Gespräch mit DER WESTEN erzählt. „Es ist mein schönstes und persönlichstes Album. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut“, verrät Christina. Denn in den Liedern verarbeitet sie so einiges, was sie in den Jahren, in denen sie keine neuen Hits veröffentlichte, durchleben musste.

Ein Thema, das Christina da besonders bewegt hat, war ihre Fehlgeburt. DER WESTEN verrät die Sängerin, dass sie ein Kind verloren hat – und wird dabei emotional. „Ich habe selbst eine Fehlgeburt erlebt und gemerkt, wie sehr das Thema tabuisiert wird. Es wird so schnell abgetan – ‚ja, das ist mir auch schon passiert‘ – aber wirklich reden tut kaum jemand darüber.“

„Wollte ein Song dem Regenbogenbaby widmen“

Christina hofft, dass sie so auch ihren Fans, die Ähnliches durchlebt haben, eine Stütze sein kann. „Deswegen wollte ich diesem kleinen Regenbogenbaby in meinem Bauch, von dem ich nichts wusste, einen Song widmen“, sagt sie im DER WESTEN-Interview. Darüber hinaus thematisiert sie auch den Verlust ihres Schwiegervaters, der sie sehr geprägt hat.

Diesen Verlust verarbeitete Christina in ihrem Song „Silberlicht“. „Es ist mit einer meiner persönlichsten Song“, wie die Sängerin DER WESTEN erzählt. Trotzdem freue sie sich sehr darauf, diese Lieder mit ihren Fans zu teilen. „Gerade mit den neuen Songs, die jetzt erwachsener sind – so wie wir halt alle älter geworden sind – begegnet man sich auf einer ganz anderen Augenhöhe“, findet sie.

Tickets für die „Schatten & Licht Tour 2025“ gibt’s bereits jetzt >>> HIER <<< zu kaufen. Insgesamt steuert LaFee hier 15 Städte in Deutschland und Österreich an.