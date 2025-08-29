Kreuzfahrt-Kapitän packt aus: Der Worst-Case ist eingetroffen

Eine Kreuzfahrt, die ist lustig. Eine Kreuzfahrt, die ist schön … So oder zumindest so ähnlich heißt es in einem berühmten Gassenhauer. Und ja, das sind die meisten Kreuzfahrten wirklich. Man sieht fremde Länder, es gibt stets etwas Leckeres zu essen, und sein Zuhause hat man immer dabei. Doch manchmal muss auch an einem perfekt durchorganisierten Ort, wie einem Kreuzfahrtschiff einmal umgeplant werden. Und das geht dann manchmal auch leider auf Kosten der Passagiere, wie die Vox-Urlaubsdoku „Volle Kraft voraus“ zeigt.

Das Konzept der Sendung ist leicht erklärt, der Sender begleitet verschiedene Prominente wie „Dschungelcamp“-Gewinnerin Djamila Rowe oder Brautmodenexperte Uwe Herrmann bei ihrem ganz eigenen Kreuzfahrt-Abenteuer.

Kreuzfahrt-Doku gibt Einblick auf die Brücke

Es kommen aber auch Angestellte der Reederei zu Wort, der Vox-Zuschauer kann also ganz tief eintauchen in die Welt der Kreuzfahrt. So sehen wir in der Episode, die der Sender am Freitag (29. August 2025) um 20.15 Uhr ausstrahlt, die Routenbesprechung des Kapitäns Burkhard Müller mit dem Kreuzfahrtdirektor.

So soll die Kreuzfahrt über indonesische Ziele nach Malaysia, Brunei und Singapur führen, jedoch kommt es in kleineren Häfen auch mal zu Problemen. Sollte das Schiff doch eigentlich von sechs Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags in einem Hafen anlegen. Da sich jedoch der eigentlich geplante Ablauf der Kreuzfahrt verändert hatte, ist man nun einen Tag später da. Was zu Problemen mit einer hiesigen Fähre führt.

Probleme, die auch die Kreuzfahrtgäste zu spüren bekommen werden. So ist der Liegeplatz des Schiffes erst ab zwölf Uhr mittags frei. Der Worst-Case für die Gäste, die bereits Landausflüge gebucht hatten.

„Ich will nicht sagen Katastrophe“

„Immer, wenn etwas nicht so abläuft, wie es im Katalog oder im Internet ausgeschrieben ist, so wie die Gäste das gebucht haben, und natürlich auch erwarten, dass sie es bekommen, ist es schon immer – ich will nicht sagen Katastrophe – aber ein Problem schon“, erklärt der Kapitän.

Nun ist es die Aufgabe von Kreuzfahrtdirektor Moritz Stedtfeld, das Problem den Gästen zu vermitteln. „Da ist dann eine höhere Gewalt im Spiel. In dem Fall sind es die Behörden, die sagen, die Pier ist nicht verfügbar, da liegt eine Fähre. Das muss man dann natürlich auch so vermitteln, dass die Enttäuschung nicht zu groß ist.“