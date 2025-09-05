Kreuzfahrt-Kapitän wird deutlich: Zwei Gäste treiben ihn zur Weißglut!

Eine Kreuzfahrtreise ist für viele Menschen ein wiederkehrendes, erholsames Urlaubshighlight. Gleichzeitig zieht sie ständig neue Gäste an. Kaum an Bord angekommen, möchte man das breite Angebot genießen und gleichzeitig neue Orte entdecken.

Doch immer wieder taucht ein Problem auf, das sowohl für die Passagiere als auch für die Crew zur echten Zerreißprobe werden kann: Wenn bei den Anlandgängen noch Gäste fehlen und plötzlich der Ablaufplan behindert wird.

In der Vox-Urlaubsdoku „Volle Kraft voraus“ wird der Kapitän der MS Artania Burkhard Müller mit genau dieser Herausforderung konfrontiert. Doch wie reagiert er in so einem Fall?

Kreuzfahrt-Doku gewährt Einblicke in asiatische Kulturen und Crew-Alltag

In der Sendung erleben Zuschauer berühmte Personen wie „Dschungelcamp“-Gewinnerin Djamila Rowe oder Reality-Star Hanka Rankwitz hautnah auf Kreuzfahrtreisen.

Das Abenteuer zieht sich von indonesischen Zielen nach Malaysia, Brunei und Singapur. An Bord erhalten die Zuschauer exklusive Einblicke in den Alltag der Kreuzfahrt-Crew. Doch schon beim Ablegen der imposanten MS Artania gibt es ein gravierendes Problem. „Es fehlen noch zwei Gäste“, beschreibt Müller die angespannte Situation.

Gäste spannen den Kreuzfahrt-Kapitän auf die Folter

Minuten verstreichen, die den gesamten Ablauf behindern. „Da muss man immer wissen: Sind die Gäste irgendwo erreichbar? Sind sie in der Nähe des Schiffes? Oder sind sie verschollen und wir wissen gar nicht, wo sie sind?“, erklärt Müller. Auf Rücksicht können die abwesenden Touristen jedenfalls nicht hoffen. Fünf bis zehn Minuten, mehr gibt es nicht!

Doch plötzlich die Neuigkeit: es konnte Kontakt hergestellt werden, das Paar sei auf dem Weg. Als die Nachzügler schließlich auftauchen, traut der Kapitän seinen Augen kaum. Ganz gemächlich schlendern sie über den Pier. Es ist kein bisschen Eile erkennbar.

Es hat ein Nachspiel …

„Was mich geärgert hat, ist, dass sie so im Spazierschritt über den Pier gekommen sind, als sei es die normalste Sache der Welt. Wenn ich weiß, dass ich zu spät komme, würde ich mich irgendwie anders verhalten“, stellt Müller klar. Und fügt hinzu: „Nach Auslaufen habe ich um einen Termin gebeten. Das habe ich denen auch deutlich gesagt.“

Mit rund 15 Minuten Verspätung sticht die MS Artania endlich in See. Welche besonderen Szenen sich sonst noch an Bord abspielen und, was Reality-Star Hanka Rackwitz auf dieser turbulenten Reise erwartet, zeigt Vox am Freitagabend (05. September) zur Primetime. Die Folge ist außerdem bei RTL+ abrufbar.