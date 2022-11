Kraftklub: Schock für die Fans! „Schweren Herzens“

Nach der Corona-Pandemie wieder ein Konzert besuchen, feiern, singen, abgehen. Es war ein langersehnter Wunsch, der 2022 für Künstler und Fans endlich in Erfüllung ging. Die neue alte Leichtigkeit nutzte auch Kraftklub und ging auf große Deutschland-Tour.

Jetzt gibt es in der Begeisterung für die Konzertreihe allerdings einen ordentlichen Dämpfer. Denn nach den Veranstaltungen in Kiel, Rostock und Hamburg, müssen die Kraftklub-Fans in NRW jetzt eine bittere Nachricht verdauen.

Kraftklub sagen spontan Konzert ab

Eigentlich sollte es am Montag (21. November) ihr Abend werden. Die Begeisterung für die Band aus Chemnitz war beim Ticket-Verkauf bereits riesig und die Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf vor dem Konzert ausverkauft. Wenige Stunden vor Einlass verkündete Kraftklub dann die bittere Nachricht: Das langersehnte Konzert fällt aus. Aber damit nicht genug.

Auf Instagram und Twitter verkündet die Band: „Wir müssen leider schweren Herzens die nächsten beiden Konzerte absagen.“ Die beiden Konzerte, das bedeutet Düsseldorf am 21. November und Münster am 22. November, sind vorerst abgesagt.

Kraftklub melden sich für Düsseldorf und Münster krank

Der Grund für den plötzlichen Ausfall: die Jungs liegen flach. Dass das Konzert in Düsseldorf nicht stattfinden würde, damit hatte ganz offensichtlich keiner gerechnet. Doch die Musiker versprechen: „Wir schauen gerade, wann wir die Konzerte schnellstmöglich nachholen können.“

Damit ist zumindest klar, die Konzerte sind nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. „Die Tickets behalten ihre Gültigkeit“ betont die Band auf Twitter. Weitere Informationen sollen die Fans per Mail erhalten. Besonders bitter ist es für diejenigen, die für das Konzert in Düsseldorf einen langen Weg auf sich nehmen mussten und bereits unterwegs waren. Bei ihnen entschuldigen sich die Mitglieder von Kraftklub noch einmal explizit und sagen: „Es tut uns sehr leid für alle, die jetzt schon auf dem Weg waren zum Konzert.“

Mit Blick auf die folgenden Termine heißt es: „Wir hoffen sehr, dass die Tour am 25. November weiter gehen kann.“ Hier sind die fünf in Stuttgart in der Schleyer-Halle zu Gast. Einen Tag später soll es dann weiter nach Zürich in die Schweiz gehen. Ein straffer Zeitplan, wenn es darum geht, eine Krankheit auszukurieren.

Dass einige Fans erst auf dem Weg davon erfahren mussten, sorgt bei vielen für Unmut, wie die Kommentare unter dem Twitter-Beitrag der Band zeigen. „Normalerweise fällt so ein Krankheitsfall ja doch eher auf als kurz vor Einlass“, oder „Gute Besserung, aber die Absage hätte ruhig eher kommen können“, heißt es hier. Trotz leiser Kritik sind sich aber die meisten einig: Gesund werden ist jetzt das Wichtigste.