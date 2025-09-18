Nach kurzfristiger Absage: Neues Gesundheits-Update zu Camilla!

Königin Camilla musste zuletzt passen. Die 78-Jährige sagte ihre Teilnahme an der Beerdigung von Herzogin Katharine von Kent kurzfristig ab. Der Grund: eine akute Nasennebenhöhlenentzündung.

Für die Royals ein peinlicher Moment. Minuten vor Beginn der Trauerfeier kam die Nachricht, dass Camilla nicht erscheinen würde. Viele dürften sich fragen: Wie schlecht steht es wirklich um die Königin?

Wie geht es Königin Camilla wirklich?

Jetzt gibt es ein offizielles Update aus dem Palast. Demnach ist Camilla wieder fit genug, um am Staatsbesuch von Donald Trump teilzunehmen. „Die Queen ist gesund genug, um heute an allen Terminen des Staatsbesuchs teilzunehmen“, schreiben mehrere Korrespondenten auf X. Demnach gäbe es „keine Pläne, den heutigen Zeitplan zu ändern“.

Der US-Präsident landete am Mittwoch (17.09) in Windsor und wurde von Prinz William und Prinzessin Kate in Empfang genommen. Wenig später trat er vor die Kameras – Seite an Seite mit König Charles und Camilla.

Damit steht fest: Die Queen wird den kompletten Tag absolvieren. Empfänge, Mittagessen, die große Ehrenwache. Alles wie geplant. Doch die Palastsprecher halten sich vorsichtig zurück. Ob Camilla auch den zweiten Tag mit allen Terminen bestreiten kann, will man noch nicht bestätigen. Für die Royals war es ein Balanceakt. Einerseits die Trauer um Herzogin Katharine. Andererseits der Druck, beim Staatsbesuch keine Schwäche zu zeigen.

Katharine von Kent, die am 4. September im Alter von 92 Jahren starb, war eine ganz besondere Royal. Sie war die erste Bürgerliche, die in die Familie Windsor einheiratete. Bekannt wurde sie als „Wimbledon-Ikone“. Gleichzeitig arbeitete sie jahrelang undercover als Musiklehrerin an einer Grundschule in Hull.

