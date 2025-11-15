Lippenleser packt aus: DAS fragte Kate Königin Camilla auf dem Balkon

Am Londoner Remembrance Sunday (9. November), einem der feierlichsten Tage des britischen Königshauses, zeigte sich zwischen all der Strenge und dem Protokoll ein unerwartlich warmer Moment: Prinzessin Kate und Königin Camilla tauschten ein Lächeln – und ein paar leise Worte. Was genau die Prinzessin sagte, hat nun ein Lippenleser enthüllt.

Die Gedenkfeiern rund um das Wochenende bewegten die Royals sichtlich. Schon am Samstag (8. November) besuchten Kate (43) und Prinz George (12) das Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall. Am Sonntag stand Kate schließlich an der Seite von Königin Camilla (78) auf dem Balkon über dem Kenotaph in Whitehall, wo sie gemeinsam den Gefallenen des Zweiten Weltkriegs gedachten.

Was Königin Camilla Kate zuflüsterte

Zwischen den ernsten Momenten der Zeremonie entstand eine beinahe vertraute Atmosphäre. Mehrmals tauschten Kate und Königin Camilla Blicke und Worte. Lippenleser Jeremy Freeman verriet dem britischen „Mirror“, Camilla habe bei der Kranzniederlegung von König Charles III. (76) und Prinz William (43) leise gestaunt. „Oh wow“, soll sie gesagt haben – bewegt und zugleich stolz auf die beiden Männer.

Ein weiterer stiller, aber aufmerksamer Moment folgte kurz darauf. Die Prinzessin von Wales wandte sich lächelnd an Königin Camilla und fragte: „Hast du es gesehen?“ Camilla reagierte mit einem wissenden Schmunzeln, versteckte ihr Gesicht jedoch dezent hinter dem Programmheft der Zeremonie. Was die beiden Frauen beobachtet hatten, bleibt ihr kleines Geheimnis.

Königin Camilla und das Symbol des Gedenkens

Abseits dieser leisen Szene beeindruckte vor allem die Eleganz, mit der Königin Camilla auftrat. Wie jedes Jahr trugen die Royals die rote Mohnblume – ein Symbol für Erinnerung und Respekt. Königin Camilla entschied sich für drei der filigranen Broschen, während Kate eine einzelne Blüte an ihrem Mantel trug. Herzogin Sophie (60) schmückte sich ebenfalls – ganz wie Königin Camilla – mit drei Mohnblumen.

Laut „Hello“ steckt hinter der Anzahl der Anstecker oft eine persönliche Bedeutung. Manche Royals tragen mehrere Blüten, um an Familienmitglieder zu erinnern, die im Krieg gedient oder ihr Leben verloren haben.

Die verstorbene Queen Elizabeth II. (†96) zeigte sich einst sogar mit fünf Mohnblumen – ein starkes Zeichen königlicher Erinnerung und Verbundenheit.