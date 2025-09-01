Buch enthüllt: Königin Camilla soll Horror-Angriff erlebt haben

Ein Schockmoment aus der Jugend von Königin Camilla sorgt nun für Schlagzeilen. Wie ein neues Buch enthüllt, wurde die heutige Monarchin in den 1960er-Jahren in einem Zug nach Paddington von einem Mann belästigt. Die damals 16- oder 17-Jährige soll den Angriff auf spektakuläre Weise abgewehrt haben.

Die Szene liest sich wie aus einem Film: Camilla wehrte sich gegen den Widerling, indem sie ihren Schuh auszog und ihn mit voller Wucht in die Weichteile des Angreifers rammte. Erst Jahrzehnte später, im Jahr 2008, soll sie den Vorfall erzählt haben – und zwar niemand Geringerem als dem damaligen Bürgermeister von London, Boris Johnson.

Königin Camilla berichtet von Horror-Szenario

„Sie saß in einem Zug nach Paddington – sie war etwa 16, 17 Jahre alt – und ein Mann bewegte seine Hand immer weiter …”, erinnerte sich Johnsons damaliger Kommunikationschef Guto Harri. Auf die Frage, was dann passiert sei, antwortete Camilla laut Buch: „Ich habe das getan, was meine Mutter mir beigebracht hat. Ich habe meinen Schuh ausgezogen und ihm mit dem Absatz in die Eier geschlagen.“ Das berichtet auch „The Sun„.

Als der Zug in Paddington ankam, sei sie sofort zu einem uniformierten Beamten gelaufen und habe den Angriff gemeldet. Der Täter wurde daraufhin verhaftet. Die erschütternde Episode wird in Valentine Lows Enthüllungsbuch „Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street“ geschildert.

Einsatz für Opfer sexueller Gewalt

Das Erlebnis hat Camilla für ihr späteres Leben offenbar geprägt. Als Herzogin von Cornwall machte sie es sich zur Aufgabe, das Schweigen zu brechen und Betroffenen eine Stimme zu geben. 2012 lud sie erstmals Organisationen zu einem Empfang ins Clarence House ein, um über Vergewaltigung und sexuellen Missbrauch zu sprechen.

Auch auf internationaler Ebene setzte sie sich ein: Auf Reisen in die USA, nach Indien oder auf den Balkan traf sie Überlebende sexualisierter Gewalt. In Großbritannien besucht sie regelmäßig sogenannte Sexual Assault Referral Centres und führt Gespräche mit Opfern und Helfern.

Dass Camilla selbst so ein Erlebnis hatte, wollte sie lange nicht öffentlich machen. Sie wollte nicht, dass ihre eigene Geschichte den Fokus von Betroffenen nimmt. Doch ihr konsequentes Engagement zeigt, dass sie aus dem Schreckmoment in ihrer Jugend eine lebenslange Mission machte: anderen zu helfen.