Königin Camilla: Unerwarteter Anblick – „Eine so schöne Abwechslung“

Neue Fotos von Königin Camilla sorgen bei Royalsfans für Aufsehen. Die Frau des Monarchen zeigt sich darauf nämlich ungewohnt lässig und sorgt für einen unerwarteten Anblick.

Denn normalerweise kennt man die 77-Jährige ganz anders. Bei ihren Auftritten ist sie meist sehr förmlich gekleidet und trägt Kostüm. Nicht aber bei diesem Anlass!

Königin Camilla: Mit diesem Anblick überrascht sie alle

Auf Paparazzi-Bildern, die die britische „Dailymail“ vor kurzem veröffentlicht hat, bekommt die Welt eine ganz andere Königin Camilla zu Gesicht. Zu sehen ist darauf nicht die royale Camilla, sondern die private Camilla. Und die kleidet sich – genau wie jeder andere auch – in ihrer Freizeit wesentlich legerer als bei der Arbeit.

Für ein Mittagsessen mit ihren Kindern Tom Parker Bowles und Laura Lopez, sowie einigen ihrer Enkel im schottischen Ballater, wählte die 77-Jährige eine lässige Jeans, einen bequemen dunkelblauen Pullover sowie eine grüne Daunenjacke. Ein Outfit, dass sie vermutlich öfter trägt, in dem sie das Volk und die Royalsfans aber meist nicht zu Gesicht bekommen.

Viel Lob für Camillas Look

Umso überraschter zeigen sich daher einige jetzt von dem Casual Look von König Charlesʼ Frau. In den sozialen Medien sind viele Kommentare zu finden, in denen Königin Camilla viel Lob für ihr Outfit kassiert. So auch unter einem Post auf dem Instagram-Account „royalfashionpolice“.

Dort schreibt ein Royalsfan: „Sie sieht großartig aus!“ Ein anderer User findet: „Oh! Was für eine schöne Abwechslung. Die Jacke steht ihr ausgezeichnet und lässt sie jünger aussehen. Sie sollte das öfter tragen.“

Normalerweise sind es eher die jüngeren Royals, die für ihre Outfits gefeiert werden. Königin Camilla hat jetzt aber bewiesen, dass auch sie modisch für Überraschungen gut ist und nicht unterschätzt werden sollte.