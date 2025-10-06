Königin Camilla trauert um enge Freundin – „Ich war so traurig“

Die britische Autorin Jilly Cooper ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Die bekannte Schriftstellerin aus Gloucestershire, die große Erfolge mit ihren „Rutshire Chronicles“ feierte, erlag überraschend einer Verletzung nach einem Sturz.

Nun trauern ihre Familie und ihr Bekanntenkreis um die Autorin. Dazu gehört auch Königin Camilla, die eine gute Freundin von Jilly Cooper war. In einem emotionalen Statement verabschiedet sich die Frau von König Charles nun öffentlich von ihr.

Königin Camilla verliert eine Freundin

Jilly Cooper zählte Königin Camilla, 78, zu ihren engsten Vertrauten. Bereits am Vorabend von Coopers Tod wurde Camilla über den tragischen Verlust informiert. In einem emotionalen Statement, veröffentlicht auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family, würdigte die Monarchin ihre Freundin: „Ich war so traurig als ich von ihrem Tod erfuhr. Nur sehr wenige Schriftstellerinnen und Schriftsteller werden schon zu Lebzeiten zur Legende, aber Jilly war eine davon.“

Die Familie der berühmten Autorin zeigte sich ebenfalls tief erschüttert. Ihre Kinder Emily und Felix gaben in einem rührenden Statement bekannt: „Mama war der Lichtblick in all unseren Leben. (…) Ihr unerwarteter Tod war ein vollkommener Schock für uns.“ Sie betonten: „Wir sind so stolz auf alles, was sie in ihrem Leben erreicht hat, und können uns ein Leben ohne ihr ansteckendes Lächeln und Lachen um uns herum nicht vorstellen.“

Eine besondere Erinnerung für Königin Camilla

Erst vor wenigen Wochen nahm Jilly Cooper am Queen’s Reading Room Festival teil, das Königin Camilla persönlich eröffnete. Die verstorbene Autorin war laut Camilla der „Star der Show“. Die Monarchin zeigte sich gerührt, die 88-Jährige dort nochmals erleben zu dürfen.

Auch nach ihrem Tod fand Camilla bewegende Worte: „Jilly war eine wunderbar witzige und mitfühlende Freundin.“ Gemeinsam mit König Charles III. gedachte Camilla der verstorbenen Autorin und ihrer Familie, geschickt mit einem Augenzwinkern: „Wir wünschen ihr ein Jenseits voller unglaublich gutaussehender Männer und anhänglicher Hunde.“