Königin Camilla berichtet selbst: Es ist ein schrecklicher Kampf

Sie haben riesige Häuser, weitreichende Ländereien und etliche Bedienstete. Doch manche Probleme, die Royals wie König Charles III. und seine Frau Camilla mit sich herumschleppen sind die gleichen, die auch jeder andere mit sich herumträgt. Ungebetene tierische Bewohner beispielsweise.

So wird die Residenz von König Charles und Königin Camilla derzeit von einer Wespenplage heimgesucht. Das Magazin „Hello“ berichtet darüber, dass Camilla bei einem Termin in York gar von einem schrecklichen Kampf gegen die stechenden Plagegeister sprach. Die Tiere seien zu einer „furchtbaren Plage“ geworden.

Königin Camilla leidet unter einer fiesen Wespen-Plage

So schlimm gar, dass bereits Schädlingsbekämpfer eingeschaltet wurden, um der Plage Herr zu werden. Zudem sei das Gelände mit Schildern versehen worden, die vor den stacheligen Tierchen warnen. Darauf zu lesen: „Bitte beachten Sie, dass in dieser Gegend derzeit eine hohe Wespenaktivität herrscht. Vielen Dank.“

++ Sorge um König Charles – Palast-Insider enthüllt beunruhigende Details ++

Problematisch könnte die Wespenplage auch für Camillas Bienenzucht werden. Die Königin ist begeisterte Imkerin, sie produziert in ihrem Haus in Wiltshire, Ray Mill House, ihren eigenen Honig, der dann im Nobelkaufhaus „Fortnum & Mason“ verkauft wird, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Der König und die Königin sind begeisterte Imker

Doch nicht nur Camilla, auch Charles liebt die Bienenzucht. Charles‘ Privatresidenz, Highgrove House, beherbergt eine Wildblumenwiese mit 120 verschiedenen Pflanzenarten und dreißig Bienenstöcken. Laut „The Independent“ beherbergt jeder Stock schätzungsweise 20.000 Bienen.

Der „Royal Garden Honey“ des Monarchen kann auf der Website von Highgrove Gardens erworben werden. Ein 250 Gramm Gläschen des Honigs gibt es bereits für 11,95 Euro. Auf der Website wird sogar ein Whiskey angeboten, Kostenpunkt: 245,95 Euro.