Irre Gewohnheit von König Charles – er kann nicht ohne

Viele neigen dazu, im Urlaub zu viel einzupacken – für den Fall, dass man mal in eine Notsituation kommt. Auch König Charles entkommt diesem Hang nicht. Doch die Dinge, die der britische Monarch auf Reisen mitnimmt, bringen das Ganze auf ein ganz neues Level.

Ein Autor offenbarte, welche besonderen Dinge König Charles stets mitnimmt. Diese enthüllen, dass „alles außer der Küchenspüle“ wörtlich zu nehmen ist.

König Charles und seine Reisegewohnheiten

Tom Bower beschrieb in „Rebel King“, dass König Charles bei seinen Reisen oft Möbel mitnimmt. Bei einem Besuch in England ließ der Vater von Prinz William und Prinz Harry beispielsweise sein eigenes Bett einbauen. Ein Lastwagen transportierte diese Utensilien einen Tag vor seiner Ankunft.

+++ Camilla drängt auf Treffen zwischen König Charles und Prinz Harry – der Grund ist ernst +++

Sein Schlafzimmer muss auch auf Reisen perfekt ausgestattet sein. Es beinhaltet sein orthopädisches Bett, Bettwäsche und Kleenex Premium Comfort-Toilettenpapier. Zusätzlich packt er ein Radio, private Whiskyflaschen und Landschaftsgemälde seiner geliebten schottischen Highlands ein.

König Charles‘ ungewöhnliche Vorsichtsmaßnahmen

Besonders kurios ist, dass König Charles bei Auslandseinsätzen eigenes Blut mitnimmt. Das sichert bei einer Transfusion die Kompatibilität. Diese Maßnahme symbolisiert seinen Schutzbedarf und die spezielle Planung seiner Reisen.

+++ Kate Middleton zeigt sich plötzlich verändert – Fans reiben sich die Augen +++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ein weiteres Muss im Koffer aller britischen Royals, ist ein schwarzes Outfit für den unglücklichen Fall, dass jemand im Ausland stirbt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.