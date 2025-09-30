Enthüllungen lassen König Charles III. keine Wahl – er zieht die Reißleine

König Charles hat die Geduld verloren. Der Monarch zeigte sich lange nachsichtig mit seinem Bruder Andrew und dessen Ex-Frau Sarah „Fergie“ Ferguson. Doch neue Enthüllungen über deren Nähe zu Jeffrey Epstein setzten jetzt eine klare Grenze.

Andrew musste 2019 alle royalen Aufgaben niederlegen, nachdem Missbrauchsvorwürfe und seine Freundschaft zu Epstein und Ghislaine Maxwell Schlagzeilen machten. Er verlor militärische Ehren, Schirmherrschaften und seinen Titel „His Royal Highness“. Trotzdem durfte er bisher an kirchlichen und familiären Anlässen teilnehmen.

Enthüllte E-Mail bringt Royals in Bedrängnis

Nun zieht Charles jedoch die Reißleine. Wie die „Daily Mail“ berichtet, habe der König mit Andrew und Fergie Klartext gesprochen: „Ihnen wurde mitgeteilt, dass sie bei den Weihnachtsfeierlichkeiten der königlichen Familie auf Sandringham nicht willkommen sind.“ Damit beendet der Regent die stillschweigende Duldung der beiden Yorks.

Hintergrund der Entscheidung ist eine E-Mail von Sarah Ferguson an Jeffrey Epstein. Obwohl sie sich öffentlich von ihm distanziert hatte, schrieb sie ihm privat liebevolle Worte. In der Nachricht bezeichnete sie ihn als „lieben, lieben Freund“. Sie erklärte dem verurteilten Sexualstraftäter außerdem, ihre Reue diene dazu, ihre „Karriere als Kinderbuchautorin und Kinderwohltäterin schützen“ zu wollen.

Besonders heikel: Erst wenige Wochen zuvor hatte das Enthüllungsbuch „Entitled“ neue Verbindungen zwischen Fergie und Epstein offengelegt. Die E-Mail bestätigte diesen Eindruck und sorgte für massiven Druck auf das Königshaus.

Tragisch wirkt dabei, dass Ferguson 2023 nach drei Jahrzehnten erstmals wieder Weihnachten mit den Royals feiern durfte. Charles gewährte ihr eine zweite Chance. Doch sie vergab diese Möglichkeit – und muss nun draußen bleiben.