Tragischer Unfall: König Charles III. verliert junge Offizierin

England ist geschockt, die Royals trauern. Captain Elizabeth „Lizzie“ Godwin (†28), die erste Frau, die als Offizierin in der Elitetruppe Household Cavalry diente, ist tot. Die Soldatin starb am Freitagabend (5. September) bei einem schweren Autounfall in Surrey.

Die Nachricht dürfte nicht nur die Armee, sondern auch König Charles III. (76) in tiefe Trauer versetzen. Denn Godwin war nicht irgendeine Soldatin. Sie ritt bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (†96) an vorderster Front mit. Auch bei Charles’ Krönung im Mai 2023 eskortierte sie den Monarchen hoch zu Ross.

König Charles: Trauer in England

Oberstleutnant Tom Armitage, Kommandeur der Household Cavalry, fand bewegende Worte: „Die Geschichte wird Lizzie vielleicht als erste weibliche Offizierin im ranghöchsten Regiment der Armee verzeichnen. Aber ich weiß, sie möchte als eine zähe und talentierte junge Offizierin in Erinnerung bleiben, die ihr Bestes gab, um König und Vaterland zu dienen und Soldaten zu führen und zu inspirieren.“

Godwin hatte, wie im Instagram-Beitrag zu lesen, in nur fünf Jahren bei der Household Cavalry eine steile Karriere hingelegt. Sie diente zunächst in der Panzerkavallerie in Bulford, später bei der berittenen Einheit in London. Ihre Kameraden beschreiben sie als diszipliniert, clever und einfühlsam.

Auch außerhalb der Armee wurde sie gefeiert. 2023 führte sie beim CHIO Aachen 47 Soldaten und 33 Pferde an. Vor 40.000 Zuschauern präsentierte sie die legendäre Kavallerie-Show „Musical Ride“.

Die Organisatoren des CHIO trauern öffentlich: „Unsere aufrichtigen Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gelten ihrer Familie und ihren Freunden angesichts dieses schmerzlichen Verlustes. Ruhe in Frieden, Lizzie.“