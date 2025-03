König Charles III: Hier trifft er Selenskyj – die Bilder sprechen für sich

Es ist wohl das politische Gesprächsthema Nummer Eins derzeit: Der beispiellose Eklat am 28. Februar vor laufenden Kameras im Weißen Haus zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump! Nur zwei Tage später, am Sonntagabend (02. März), traf Selenskyj nun auf König Charles III.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Abend nach dem Gipfeltreffen westlicher Staats- und Regierungschefs in London vom britischen Monarchen Charles III. auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk in Empfang genommen worden.

König Charles III empfängt Präsident Selenskyj

Bereits vor diesem Zerwürfnis lud US-Präsident Trump am Donnerstag (27. Februar) den britischen Premierminister Keir Starmer zu einem Staatsbesuch nach Washington ein. Dabei händigte Starmer dem US-Präsidenten ein von König Charles unterschriebenes Einladungsschreiben aus. Trump gilt als großer Fan des Königshauses. Nun hat Selenskyj den Vortritt!

+++ König Charles trifft Selenskyj – Experte sicher: „DAS wird er auf keinen Fall sagen“ +++

Auf X (ehemals Twitter) veröffentlicht die „Kyiv Post“ mehrere Fotos, auf denen König Charles und Selekskyj gemeinsam zu sehen sind. Dazu schreibt die älteste englischsprachige Zeitung der Ukraine: „Zelensky hat sein Treffen mit König Karl III. begonnen.“ Und auch auf König Charles‘ Instagram-Kanal „The Royal Family“ wurde bereits ein Foto vom Treffen gepostet, auf dem sich beide Männer die Hand reichen.

König Charles III gewährt Selenskyj den Vortritt

Bereits nach wenigen Minuten häuften sich die Kommentare anlässlich des Aufeinandertreffens. Besonders die Kleiderwahl von Präsident Wolodymyr Selenskyj sorgt für mächtig Gesprächsstoff.

„Sieht so aus, als wüsste König Charles im Gegensatz zu Trump und Vance, wie man einen ausländischen Helden begrüßt.“

„Oh, er hat den Anzug vergessen! Was für eine Beleidigung…“

„Ich bin mir sicher, dass es dem König egal ist, was Selenskyj bei dem Treffen trägt. Die meisten Amerikaner empfinden vor allem Mitleid für Selenskyj, aufgrund der Respektlosigkeit, die er in Washington ertragen musste!“

„Und so wird Donald Trump nur der Zweite sein. Ich finde es gut, dass Präsident Selenskyj König Charles zuvor besucht!“

„Stellt euch mal vor, Selenskyj hätte einen Anzug für King Charles getragen. Trump wäre auf der Stelle in Flammen aufgegangen!“

24 Stunden vor dem royalen Empfang traf Selenskyj in der Downing Street auf den britischen Premierminister Keir Starmer. Dieser sagt erleichtert: „Ich bin sehr froh, dass Seine Majestät der König meinem morgigen Treffen zugestimmt hat.“ Weitere Informationen über den Verlauf des Treffens werden von allen Seiten sehnsüchtig erwartet – vor allem seitens Russlands und den USA.