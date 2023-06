Es ist der nächste große Auftritt von König Charles III. Nach der beeindruckenden Krönung am sechsten Mai 2023 stand am Samstag (17. Juni 2023) nun die „Trooping the Colour“-Militärparade in London statt.

Mittendrin auch König Charles III., der auf einer siebenjährigen Stute die Parade anführte. Vor Kurzem erst hatte der Monarch das Pferd von den Mounties, der berittenen Polizei Kanadas geschenkt bekommen, und es schien, als wären König und Ross noch keine Einheit.

König Charles III. erwischte ein nervöses Pferd

Überraschend nervös wirkte das Tier beim Einreiten auf dem Paradeplatz. Immer wieder bewegte sich das Tier hektisch. Es waren Szenen, die auch bei Twitter nicht unbemerkt blieben. „Zum Glück ist der König ein guter Reiter, sein Pferd wirkt nicht glücklich“, schreibt beispielsweise ein beunruhigter Zuschauer. Eine andere Zuschauerin ergänzt: „Seine Majestät tut mir so leid. Sein Pferd ist einfach nervös. Ich fühle mit ihm und seinen Tieren.“

Die „Trooping the Colour“-Parade in London. Foto: IMAGO/Parsons Media

Eine dritte Zuschauerin ergänzt via Twitter: „Des Königs Pferd ist heute aber sehr lebhaft.“ Und ein vierter Zuschauer schreibt: „Sieht aus, als hätte man dem König ein scheues Pferd gegeben. Höllisch nervös, sobald die Trommeln anfangen zu schlagen.“

Zuschauer von „Trooping the Colour“ stockt der Atem

Sofort kamen auch Fragen auf, ob man das nicht im Vorhinein hätte prüfen können. Schwierig, schließlich waren am Samstag, also am Tag der Parade, deutlich mehr Zuschauer und damit auch mehr Lärm. Zudem könnte es auch sein, dass Charles selbst nervös war und er diese Unruhe auf sein Pferd übertrug. Zum Sturz kam es glücklicherweise aber nicht.

Doch nicht nur die Pferde waren nervös. Auch für die vielen Soldaten, die an der „Trooping the Colour“ teilnahmen, war es ein besonderer Tag, wie ein junger Militär im ZDF zugab. „Umzukippen ist die größte Sorge. Das passiert schon ab und zu mal. Aber du musst einfach stehen bleiben, deine Zehen bewegen und hoffen, dass du nicht umfällst“, berichtete der erst 18-jährige James Calford. Was noch so schiefgehen kann, siehst du hier.