König Charles empfängt hohen Besuch – es ist das erste Mal seit 27 Jahren

Hoher Besuch in London! Anfang Dezember empfängt König Charles III. den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Es ist der erste deutsche Staatsbesuch dieser Art in Großbritannien seit mehr als 25 Jahren. Zuerst berichtete der „Spiegel“ über den bevorstehenden Besuch, nun bestätigen die Royals das Treffen offiziell.

Tatsächlich ist der Termin historisch.

König Charles empfängt hohen Besuch

Seit Roman Herzog 1998 auf Einladung von Queen Elizabeth II. nach London reiste, hat kein deutscher Bundespräsident mehr einen offiziellen Staatsbesuch in Großbritannien absolviert. Herzog war damals der erste deutsche Präsident seit Jahrzehnten, der die britische Hauptstadt auf diplomatischer Ebene besuchte.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Royals heißt es jetzt: „Der Präsident von Deutschland wird in Begleitung von Frau Büdenbender dem Vereinigten Königreich einen Staatsbesuch abstatten, der von seiner Majestät, dem König, veranstaltet wird, vom Mittwoch, 3. Dezember bis Freitag, dem 5. Dezember.“

König Charles traf schon einmal auf Steinmeier

Doch es ist nicht das erste persönliche Treffen zwischen Charles III. und Steinmeier. Das letzte Mal sahen sich die beiden vor rund zweieinhalb Jahren. Ende März 2023 absolvierten König Charles III. und Königin Camilla ihren ersten Staatsbesuch in Deutschland. In Berlin wurden sie von Bundespräsident Steinmeier mit militärischen Ehren empfangen.

Während des dreitägigen Besuchs sprach Charles als erster britischer Monarch im Bundestag, teilweise in deutscher Sprache, und es fand im Schloss Bellevue ein feierliches Staatsbankett statt. Neben politischen Themen wie Klimaschutz und der Unterstützung der Ukraine standen auch Werte wie Bodenständigkeit im Mittelpunkt des Programms.

Auf der offiziellen Website des Bundespräsidenten heißt es: „Nähere Informationen zur Reise werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.“