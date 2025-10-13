Große Ehre – König Charles III. lädt DIESEN Deutschen zum Luxus-Bankett

Was ein königlicher Ritterschlag für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69). Der Politiker darf nämlich zum Staatsbankett bei König Charles (76). Und das als erster deutscher Präsident seit 27 Jahren!

Vom 3. bis 5. Dezember rollt der Buckingham Palace den roten Teppich aus. Steinmeier reist mit seiner Frau Elke Büdenbender nach Schloss Windsor. Dort wartet auf das Paar ein Empfang, ein feines Dinner und ein Gespräch mit Premier Keir Starmer. Dabei ist so ein Staatsbankett beim britischen König kein Abendessen wie jedes andere.

König Charles III. bittet ihn an seine Tafel

Es ist die höchste diplomatische Ehre, die das Vereinigte Königreich zu vergeben hat. Die letzte Einladung bekam 1998 Roman Herzog. Nach fast drei Jahrzehnten ist es nun Steinmeier.

Wer einmal gesehen hat, wie Charles seine Gäste empfängt, weiß, was da kommt. Im September tafelte er mit US-Präsident Donald Trump (79). 160 Gäste, 1462 Silberstücke, unzählige Kerzen, Berge aus Blumen. Ein Fest für die Auge, und für die Etikette-Profis im Palast.

Für Steinmeier ist die Einladung auch ein Zeichen echter Freundschaft. Schon 2023 lobte er das Verhältnis zu Großbritannien in den höchsten Tönen. Damals besuchte Charles Berlin – sein erster Auslandsbesuch als frischgekrönter König. Die Bilder vom Garten in Schloss Bellevue gingen um die Welt. Steinmeier bezeichnete König Charles als „sehr klug“, „sehr nachdenklich“ und „sehr humorvoll“.

Im Sommer setzten beide Länder ihre Freundschaft schwarz auf weiß fest. Ein neuer Vertrag zwischen London und Berlin soll gegenseitige Unterstützung sichern, falls Europa je in eine Krise gerät.