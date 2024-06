König Charles: Nach Krankenhaus-Aufenthalt seiner Schwester – jetzt dürfen es alle wissen

Eine Hiobsbotschaft nach der anderen: Die Schwester von König Charles, Prinzessin Anne, wurde am Montag (24. Juni) bei einem Unfall verletzt und musste sofort ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach der Krebsdiagnose von König Charles und seiner Schwiegertochter Kate Middleton war dies die nächste erschütternde Nachricht für das britische Königshaus. Jetzt hat der Palast ein Statement veröffentlicht.

König Charles: Seine Schwester erlitt einen Unfall

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend (23. Juni) auf dem Anwesen Gatcombe Park. In einem offiziellen Statement des Palastes hieß es: „Die Prinzessin hat bei einem Zwischenfall auf dem Anwesen Gatcombe Park leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung erlitten. Ihre Königliche Hoheit bleibt als Vorsichtsmaßnahme zur Beobachtung im Southmead Hospital in Bristol und es wird erwartet, dass sie sich schnell und vollständig erholt“. Nachdem es um die Gesundheit von König Charles schon schlecht steht, war dies ein Schock für alle Royal-Fans.

Medienberichten zufolge erlitt Prinzessin Anne die Verletzungen bei einem Unfall mit einem Pferd auf ihrem privaten Landsitz. Einzelheiten zum genauen Hergang des Vorfalls wurden vom Palast nicht bekannt gegeben. Bis Freitag war die Schwester von König Charles im Krankenhaus – doch jetzt gibt es gute Neuigkeiten!

König Charles: Seiner Schwester geht es wieder besser

Am Freitagmittag (28. Juni) gab der Palast bekannt, dass Prinzessin Anne das Krankenhaus verlassen konnte. Trotz ihrer Entlassung soll sie sich weiterhin schonen und wird dies auf ihrem Anwesen Gatcombe Park tun.

Die Nachricht über den Unfall von Prinzessin Anne kam für die königliche Familie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Erst kürzlich wurde bei König Charles und Prinzessin Kate Krebs diagnostiziert, was die Royals bereits schwer belastet hat. Umso erfreulicher ist es, dass Prinzessin Anne auf dem Weg der Besserung ist und das Krankenhaus verlassen konnte.