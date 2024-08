König Charles III. vergibt besonderen Titel – SIE tritt in große Fußstapfen

König Charles III. (75) trotzt den Widrigkeiten und überrascht mit einer Entscheidung, die die royale Welt in Aufruhr versetzt. Trotz gesundheitlicher Bedenken setzt der Monarch auf Tradition und ernennt Errollyn Wallen CBE zur neuen „Master of the King’s Music“. Ein Titel, der weit mehr bedeutet als nur eine höfische Ehre.

In einer überraschenden Ankündigung auf der offiziellen Website des Palastes und in den sozialen Medien wurde die Ernennung publik gemacht. Wallen tritt die Nachfolge der angesehenen Dame Judith Weir DBE an und wird die musikalische Landschaft des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth bereichern. Doch was steckt hinter diesem Titel?

König Charles III. geht mutigen Schritt

Der „Master of the King’s Music“ ist eine uralte Tradition, die bis in die Zeit von König Charles I. zurückreicht. Ursprünglich Leiter der königlichen Musikkapelle, hat sich die Rolle über die Jahrhunderte gewandelt. Heute ist sie eine Ehrung für Musiker, die das kulturelle Leben maßgeblich beeinflusst haben.

+++ König Charles begrüßt neues Familienmitglied – „Wir freuen uns sehr“ +++

König Charles III. zeigt mit dieser Entscheidung nicht nur seinen unerschütterlichen Willen, die Traditionen seiner Vorfahren zu ehren, sondern auch seine Liebe zur Musik. Trotz wachsender gesundheitlicher Herausforderungen – die Gerüchteküche brodelt über mögliche Krebsängste – lässt sich Charles nicht davon abhalten, seine Pflichten ernst zu nehmen.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Ernennung von Wallen, einer gefeierten Komponistin und Musikerin, markiert einen neuen Abschnitt in der königlichen Musikgeschichte. Ihre Aufgabe wird es sein, die Klangwelt für royale Anlässe wie Hochzeiten und Jubiläen zu gestalten.

Für König Charles ist dies mehr als nur eine formelle Ernennung. Es ist ein Zeichen seiner Entschlossenheit und seines Engagements für die kulturelle Kontinuität. Das Königshaus mag sich wandeln, doch die Musik bleibt ein fester Bestandteil seiner Identität.