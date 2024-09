König Charles: Mysteriöser Vorfall in Sandringham – Bedienstete haben Angst

Der Sommerurlaub der Royals im Sandringham Palace sollte eigentlich eine entspannte Auszeit sein. Doch jetzt sorgt eine schaurige Entdeckung für Aufregung! König Charles III. und seine Familie, die sich in der geliebten Residenz der verstorbenen Königin Elizabeth versammelt haben, wurden angeblich von mysteriösen Aktivitäten überrascht.

Dem bereits verstorbenen High-Society-Kolumnisen Kenneth Rose zufolge haben sich viele bizarre Vorfälle in den königlichen Gemächern ereignet. Doch Sandringham toppt sie alle!

König Charles: Erleben die Royals mysteriösen Ereignisse?

Dabei hatten die verstorbene Königin selbst und ihre Hofdame Prue Penn im Jahr 2000 einen Pastor engagiert, der in einem Schlafzimmer im Erdgeschoss des herrschaftlichen Anwesens aus dem 18. Jahrhundert einen seltsamen „kleinen Gottesdienst“ abhielt, um mysteriöse übernatürliche Aktivitäten abzuwehren und zu verbannen.

+++ König Charles III. vergibt besonderen Titel – SIE tritt in große Fußstapfen +++

Unerklärliche Ereignisse zwangen die Monarchin damals, ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen. Bedienstete berichteten von paranormalen Aktivitäten im Raum, in dem König Georg VI. seine letzten Tage verbrachte. Einige weigerten sich sogar, das Zimmer zu betreten! „Einige der Bediensteten hatten sich darüber beschwert, dass es in dem Raum spuken würde, und wollten nicht darin arbeiten“, berichtete Rose in seinem Tagebuch.

Laut Roses Tagebüchern spürte ein Pastor bei einer Begehung eine „Art Unruhe“ in dem besagten Zimmer. „Die Königinmutter stellte fest, dass es sich dabei um ein Zimmer im Erdgeschoss handelte, das in den letzten Monaten von Georg VI. als Schlafzimmer genutzt worden war“, heißt es weiter. Die Königinmutter ließ daraufhin einen Gottesdienst abhalten, um Frieden zu stiften – kein Exorzismus, aber doch eine spirituelle Reinigung.