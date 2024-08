König Charles III. außer sich – neue Aufnahmen aufgetaucht

Videoaufnahmen, die eher aus einer Folge von „The Crown“ stammen könnten, machen derzeit die Runde. Der Hauptakteur? Niemand Geringeres als König Charles III. selbst. Der Monarch wurde in einem hitzigen Moment gefilmt – eine Szene, die die sozialen Medien im Sturm erobert.

Normalerweise ist der britische König für seine Gelassenheit bekannt, umso verwunderlicher seine Reaktion. Was Charles so aus der Fassung gebracht haben könnte…

König Charles III. lässt kurz seine Maske fallen

Es war ein sonniger Sonntag in Sandringham und der Monarch stattete der St. Mary Magdalene Kirche einen Besuch ab. Doch während die meisten nach einem Gottesdienst beseelt die Kirche verlassen würden, verlor König Charles III. für einen kurzen Moment die Fassung. Mit einer Miene, die selbst die strengsten Offiziere zum Zittern bringen könnte, machte Charles mehrere kurzatmige Handgesten, bevor er sich der wartenden Öffentlichkeit zuwandte.

Die Kamera fing ausgerechnet den Moment ein, als der König, leicht frustriert und angespannt, mit seinen Begleitern sprach. Der Grund für sein ruppiges Verhalten bleibt unklar, doch seine Körpersprache sprach Bände. Charles schien seinen Frust an seinen Begleitern auszulassen, bevor er sich schließlich wieder fasste und mit seinem üblichen königlichen Charme die Öffentlichkeit begrüßte.

Trotz des hitzigen Moments sah König Charles in seinem grauen Anzug, der violetten Krawatte und den braunen Schuhen immer noch wie ein Monarch aus. Seine Frau Camilla war an diesem Tag nicht an seiner Seite, was vielleicht auch zu der angespannten Stimmung beigetragen hat.