König Charles: Große Neuigkeiten! Im Oktober wird es geschehen

König Charles III. und Königin Camilla planen dem „BBC“ zufolge für Oktober eine Reise in den Vatikan, um Papst Leo XIV. zu treffen. König Charles III., als Oberhaupt der anglikanischen Kirche, hat bereits mehrfach historisch bedeutsame Begegnungen mit Päpsten erlebt.

Die bevorstehende Reise setzt diese Tradition fort und zeigt zugleich die Verbundenheit des britischen Königshauses mit dem Heiligen Stuhl. Der Vatikanbesuch erinnert auch an die vergangenen Treffen von König Charles III. mit Franziskus, Benedikt XVI. und Johannes Paul II.

König Charles III. besucht den Vatikan

Geplant war ein offizieller Besuch im Vatikan bereits im Frühjahr, musste jedoch verschoben werden. Grund dafür war Papst Franziskus‘ schlechter Gesundheitszustand, der nur noch einen kurzen privaten Empfang zuließ. König Charles III. und Königin Camilla trafen Franziskus im April, was zu einem seiner letzten Besuche mit einem hochrangigen Gast wurde.

Franziskus verstarb wenige Tage später, am 21. April. Der Buckingham Palast erklärte, wie „zutiefst berührt“ das Paar von den Worten des Papstes zu ihrem Hochzeitstag gewesen sei. König Charles III. und Königin Camilla feierten im April ihr 20. Ehejubiläum in Italien.

Die geplante Reise soll die freundschaftlichen Beziehungen der beiden Kirchen weiter stärken. Bereits in seiner Zeit als Thronfolger hatte Charles regelmäßig den Vatikan besucht. Er traf drei Päpste, darunter Franziskus 2017 und 2019 sowie Benedikt XVI. im Jahr 2009. Papst Johannes Paul II. begegnete er erstmals im Jahr 1982 in Großbritannien und nahm später auch an seiner Beisetzung teil.

Im Mai 2025 gratulierte König Charles III. Papst Leo XIV. zu seiner Wahl zum neuen Kirchenoberhaupt. In seiner privaten Botschaft würdigte er den 267. Pontifex der katholischen Kirche. Der Buckingham Palast bestätigte später, dass der Monarch dem neuen Papst seine Glückwünsche übermittelt hatte. Der bevorstehende Besuch wird erneut die starke Verbindung von König Charles III. zum Vatikan unterstreichen.