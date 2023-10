König Charles: Gibt er DIESEM Fußballstar einen neuen Job?

Der Alltag scheint eingekehrt zu sein im Buckingham Palace in London. Nach der Trauer um den Tod von Königin Elisabeth II. und den opulenten Feierlichkeiten bei der Krönung am 6. Mai 2023 geht König Charles III. nun seinen amtlichen Pflichten nach.

Der Monarch setzt die britische Regierung ein, er muss Gesetzen zustimmen und das Königreich nach außen repräsentieren. In seinem ersten „Dienstjahr“ als König, das bereits im September 2022 begann, hat König Charles III. bereits über 550 Termine wahrgenommen.

König Charles III. – Es gibt viel zu tun

Dazu gehört auch der Staatsbesuch, der Prince Charles III. zusammen mit seiner Frau Camilla im März 2023 nach Deutschland führte. Der Monarch engagiert sich außerdem für den Klimaschutz und viele soziale Projekte. Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit setzt König Charles III. immer wieder auf die Hilfe prominenter Persönlichkeiten.

Diesmal soll ihn ein weltbekannter Sportler bei einer Herzensangelegenheit unterstützen. Es ist niemand geringerer als David Beckham. Wie britische Medien berichten, hat König Charles III. den Fußballstar zu einem Dinner eingeladen, und „Becks“, wie ihn die Engländer liebevoll nennen, hat ohne zu zögern zugesagt.

König Charles III. bittet Fußballgott um Hilfe

Hintergrund: König Charles III. will den englischen Nationalhelden als Botschafter für seine Stiftung „The Prince’s Foundation“ gewinnen. Die Wohltätigkeitsorganisation setzt sich für die Bildung junger Menschen ein. Beckham hatte eine vergleichbare Rolle bei den Invictus Games inne, die 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen wurden und zuletzt im September 2023 in Düsseldorf stattfanden.

Allerdings hat sich der Ex-Fußballer sich immer mehr von Prinz Harry und seiner Frau Megan distanziert, seit sich das Paar kritisch über das Königshaus geäußert hat und in die USA gezogen ist.

2013 beendete „Becks“ im Alter von 38 Jahren seine Laufbahn als aktiver Fußballer. Seither ist er erfolgreicher Unternehmer und gilt zusammen mit seiner Frau Victoria („Posh Spice“) als eines der angesagtesten Promi-Paare weltweit.

Mehr News aus dem Bereich Promi und Royals:



Die britische Tageszeitung „The Sun“ vermutet, dass David Beckham hofft, in naher Zukunft in den Ritterstand erhoben zu werden. Er dürfte dann den Adelstitel „Sir“ in seinem Namen tragen. Eine Ehre, die nicht vielen Menschen zuteilwird.