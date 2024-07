Nach Trump: König Charles III. und Camilla erleben Schreckmoment

König Charles III. und Königin Camilla erlebten am Montag (15. Juli) einen kurzen Schreckmoment auf der landwirtschaftlichen Ausstellung Jersey Expo in St Helier in Großbritannien. Strenge Sicherheitsvorkehrungen unterbrachen abrupt ihr Programm, als Sicherheitsleute Königin Camilla plötzlich vom Geschehen wegführten.

Sicherheitskräfte evakuieren König Charles und seine Gattin Camilla

Man analysierte die Situation, die zu einem Fehlalarm führte schnell, und die Gäste konnten wieder aufatmen. Doch was war geschehen? Kaum hatten die Royals die Feierlichkeiten in St Helier betreten, mussten sie auch schon wieder gehen. Während Queen Camilla sich zuvor an einem kleinen Stand ein Eis gönnte, wurde sie kurz darauf von den Sicherheitsleuten abgeführt.

„Ich hatte der Königin gerade ein Eis gegeben und drehte mich um, um mir selbst eins zu holen, bevor wir uns unterhalten konnten. Aber als ich mich wieder umdrehte, war sie schon wieder weg“, berichtet der Geschäftsführer der kleinen Eisdiele, Eamon Fenlon, dem „Mirror“. Derweil war König Charles III. in ein Gespräch mit dem Unternehmer Matt Taylor verwickelt. Plötzlich wurde ihre Unterhaltung von einem von Charles’ Wachmännern unterbrochen.

Dieser machte dem Monarchen klar, dass er sofort gehen müsse, wie Matt dem Magazin mitteilte. Nach einem kurzen Schockmoment konnten die Royals ihr Programm wie geplant fortsetzen und sich über Highlights wie die feierliche Übergabe frisch gelegter Enteneier und die Parade freuen.

Nur wenige Tage nach einem versuchten Attentat auf Donald Trump, bei dem er am Ohr verletzt wurde, ereignete sich der Vorfall. König Charles schrieb einen privaten Brief an den ehemaligen US-Präsidenten, der Berichten zufolge Genesungswünsche enthielt.