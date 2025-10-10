König Charles III. – Doku zeigt seine „innigste Hoffnung“

König Charles III. wird persönlich – und das in einer Form, wie man den Monarchen selten erlebt. In der kommenden Dokumentation „Finding Harmony: A King’s Vision“ gewährt der 76-Jährige intime Einblicke in seine Überzeugungen, seine Motivation und seinen jahrzehntelangen Kampf für den Schutz der Umwelt. Der Film erscheint Anfang 2026 weltweit bei Prime Video und zeigt, wie tief Charles’ Engagement für Nachhaltigkeit und ökologische Balance verwurzelt ist.

Bei der Ankündigung des Projekts fand der König deutliche Worte. „Die Natur ist unsere Lebensgrundlage – wir sind ein Teil der Natur. Was wir ihr antun, tun wir uns selbst an“, erklärte Charles laut „People“-Magazin. Schon seit Jahrzehnten versucht er, die Menschheit zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit der Erde zu bewegen. Sein Ziel: Das Gleichgewicht des Planeten wiederherstellen.

König Charles III.: Film voller Hoffnung

In der Doku blickt Charles auf fast 50 Jahre Umweltengagement zurück und reflektiert über Projekte, die er selbst initiiert oder unterstützt hat. Regisseur Nicolas Brown beschreibt den Film als eine „Geschichte voller Hoffnung und Widerstandskraft“. Wer „Finding Harmony“ sehe, solle sich inspiriert fühlen, selbst aktiv zu werden. Der Film zeige, „wie man die Welt verändern kann, wenn man seiner Intuition folgt“. Das berichtet auch „Gala„.

+++ König Charles mit kuriosem Jobangebot – er sucht Mitarbeiter in Deutschland +++

Charles’ Botschaft ist klar: Nie war es wichtiger, dass die Menschheit gemeinsam handelt, um den Planeten zu schützen. Seine „innigste Hoffnung“ sei, dass der Film Menschen weltweit dazu motiviere, bewusster zu leben und Verantwortung für die Natur zu übernehmen.

Von Guyana bis Schottland – ein globales Vermächtnis

Die Dokumentation zeigt auch Charles’ weltweite Projekte – von den Regenwäldern Guyanas über nachhaltige Gemeinden in Indien bis hin zu den Einrichtungen seiner King’s Foundation in Schottland. Die Stiftung, die 2025 ihr 35-jähriges Bestehen feiert, verkörpert sein Lebenswerk: Bildung, Handwerk und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen.

Regisseur Brown betont, dass viele gar nicht wüssten, „wie tief Charles’ lebenslanger Kampf reicht, Natur und Mensch in Harmonie zu bringen“. Und auch Courtenay Valenti von den Amazon MGM Studios würdigt den Monarchen: „‘Finding Harmony‘ ist der Höhepunkt seines jahrzehntelangen Engagements – ein Film, der uns alle daran erinnert, über unsere Beziehung zur Natur nachzudenken.“

Mit dieser Doku zeigt König Charles III. einmal mehr, dass sein Einsatz für den Planeten weit über repräsentative Pflichten hinausgeht – es ist seine Lebensaufgabe.