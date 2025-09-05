Ex-Butler packt aus: Plötzlich klingelte König Charles Privattelefon

Dass auch ein Monarch einmal in kuriose Situationen geraten kann, zeigt eine unglaubliche Anekdote aus dem Leben von König Charles.

Sein früherer Butler Grant Harrold, der ihn von 2004 bis 2011 am Landsitz Highgrove House betreute, gibt im Gespräch mit „Manchester Evening News“ spannende Einblicke. Dabei geht es um ein unglaubliches Missverständnis, das König Charles höchstpersönlich erlebte.

Ex-Butler deutlich: So erlebte er König Charles

In seiner Zeit als Butler von König Charles begegnete Grant Harrold nicht nur dem Monarchen selbst, sondern auch weiteren Royals wie Queen Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate.

Besonders überrascht habe ihn dabei die Bodenständigkeit des Königs: „Ich war erstaunt, wie normal sie hinter verschlossenen Türen waren. Charles war unglaublich zugänglich. Er hat sich wirklich bemüht, dass wir Angestellten uns geschätzt fühlten“, erklärt er.

Eine kuriose Verwechslung hat sich bei Grant Harrold eingebrannt

Doch nicht nur die sympathische Art von König Charles ist dem Ex-Butler in Erinnerung geblieben. Ein kurioser Zwischenfall ist auch heute noch tief in seinem Gedächtnis verankert. So klingelte eines Tages nämlich das Privattelefon des Königs.

„Ich erinnere mich, dass jemand an die private Nummer des Königs gekommen ist und dachte, es wäre ein chinesisches Restaurant“, berichtet Grant Harrold. „Er gab eine Bestellung auf und Charles antwortete: ‚Ich bin kein chinesischer Imbiss, Sie haben die falsche Nummer‘.“

Kaum zu glauben, aber wahr. Doch es ging sogar noch weiter! Der Anrufer ließ nicht locker und meldete sich erneut. Zu guter Letzt musste dann plötzlich das Personal einschreiten und klarmachen, dass er sich verwählt habe.

Und wie reagierte König Charles? Er nahm die ganze Sache gelassen. Für Grant Harrold war es jedenfalls einer dieser unvergesslichen Momente im königlichen Alltag, die ihn bis heute begleiten …