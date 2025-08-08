König Charles weinte in der Nacht vor seiner Hochzeit mit Diana

König Charles soll laut einem Royals-Experten in der Nacht vor seiner Hochzeit mit Diana geweint haben. Der Grund für seine Traurigkeit war laut „Fox News“ seine anhaltende Liebe zu Camilla, seiner damaligen Ex-Freundin. Charles und Camilla verband eine tiefe emotionale Nähe, die auch in der Nacht vor der Hochzeit noch präsent war.

Doch auch Diana war nicht ohne Zweifel. Ihre Schwester soll ihr geraten haben, die Hochzeit nicht abzusagen. „Es ist zu spät“, soll sie gesagt haben, „die Vorbereitungen sind schon in vollem Gange.“ Ein besonderes Detail sorgte während der Zeremonie für Aufsehen: Charles trug angeblich Manschettenknöpfe mit den Initialen von Camilla.

Die Auswirkungen der Dreiecksbeziehung zwischen Charles, Diana und Camilla

Die Ehe von Charles und Diana gilt als eine der tragischsten in der Geschichte der britischen Monarchie. Diana hatte sich zwar anfangs in Charles verliebt, doch die enge Beziehung zwischen ihm und Camilla belastete sie sehr. Bereits vor der Hochzeit soll Diana von einem Armband erfahren haben, das Charles für Camilla anfertigen ließ.

Diese eifersüchtigen Gedanken begleiteten sie durch die gesamte Ehe. Schon während der Flitterwochen kam es zu Spannungen. Charles und Diana unterschieden sich nicht nur charakterlich, sondern auch ihr Altersunterschied von 13 Jahren führte zu Problemen. Die emotional schwierige Beziehung endete 1992 mit einer Trennung und 1996 mit der Scheidung.

Diana sprach später in einem berüchtigten Interview über die schwierige Beziehung: „Es waren drei von uns in dieser Ehe, also war sie ein bisschen überfüllt.“ Auch nach ihrem Tod im Jahr 1997 blieb ihr Vermächtnis unvergessen.

Das Drama, das von der Dreiecksbeziehung zwischen König Charles, Diana und Camilla geprägt war, hinterließ tiefe Spuren in der britischen Königsfamilie und in der Öffentlichkeit. König Charles und Camilla blieben schließlich zusammen und heirateten 2005. Doch die Erinnerungen an diese schwierige Zeit sind bei ihren Söhnen, Prinz Harry und Prinz William, immer noch präsent.

