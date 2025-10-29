König Charles in der Bredouille: „Seit wann hast du davon gewusst?“

Es sind schwere Zeiten für die britische Monarchie. Der Skandal um Prinz Andrew, den Bruder von König Charles III. ist ein riesiges Thema. Ein Thema, das die Monarchie ins Wanken bringt.

Und so kam es bei einem öffentlichen Auftritt des Monarchen gar zu Demonstrationen und einem unangenehmen Zwischenfall. Was war geschehen? König Charles hatte die Kathedrale in Lichfield besucht, als sich vor der Kirche ein Demonstrant lautstark bemerkbar machte, so berichtet es die „Daily Mail“. Sein Thema: Der Umgang des Königs mit seinem Bruder Prinz Andrew.

Zwischenfall bei einem öffentlichen Auftritt von König Charles III.

Der hatte vor Kurzem erst all seine Titel abgelegt. Doch die Frage, mit der sich die Demonstranten beschäftigten war die nach dem Mitwissen. „Wie lange wissen Sie schon von Andrew und Epstein?“, rief ein Demonstrant König Charles zu, als dieser die Kathedrale besuchte.

Doch damit nicht genug. „Haben Sie die Polizei gebeten, Andrew zu decken?“, fragte er weiter. König Charles ignorierte den Demonstranten. Andere Besucher, die für Charles selbst gekommen waren, verdeutlichten ihm gar verbal, seinen Mund zu halten.

Der Zwischenfall, er kommt für König Charles zur Unzeit. Steht der König doch ob seines Bruders massiv in der Kritik. Dabei geht es vor allem um die Frage, wo Andrew fortan wohnen soll.

Tischtuch zwischen William und Andrew ist zerschnitten

Zudem soll das Tischtuch zwischen Andrew und dem künftigen König von England, Prinz William vollends zerschnitten sein. So erklärte Royals-Expertin Jennie Bond gegenüber dem „Mirror“: „Es gibt Berichte, denen ich Glauben schenke, dass er als König notfalls noch viel weiter gehen wird. Ich glaube, er schäumt vor Wut darüber, wie dieser ganze Skandal das Ansehen der gesamten Königsfamilie beschädigt.“

Das Thema Prinz Andrew, es dürfte die britische Königsfamilie wohl noch einige Zeit lang auf Trab halten.