Teddybär von König Charles auf dem Markt – der Preis hat es in sich

Die britischen Royals inspirieren seit Jahrzehnten eine Flut an Souvenirs. Von Kaffeetassen über Schlüsselanhänger bis zu dekorativen Tellern – wer mag, kann sein ganzes Zuhause mit Andenken an König Charles, Prinz William oder Kate Middleton füllen. Doch jetzt reiht sich ein besonders kurioses Sammlerstück in die königliche Produktpalette ein: König Charles als Plüschteddy.

Das edle Kuscheltier wirkt auf den ersten Blick zwar charmant, hat jedoch einen stolzen Preis!

König Charles als flauschige Rarität

Der Teddy ist für 269 Pfund, rund 311 Euro, im Highgrove House in Gloucestershire erhältlich, dem Landsitz von König Charles, wie die „Sun“ schreibt. Ausgestattet ist er mit der Schärpe des Royal Victorian Order und einer detailgetreuen Nachbildung des Sterns des Hosenbandordens.

Potenziellen Käufern wird versprochen: „Dieser exquisite königliche Teddybär wurde in England vom renommierten ‚Merrythought‘-Team fachmännisch gefertigt und besteht aus feinstem silberfarbenem Mohairplüsch, kombiniert mit weichem Baumwollsamt für ein luxuriöses Gefühl.“ Diese Materialwahl sorgt dafür, dass der Bär nicht nur optisch, sondern auch haptisch königlichen Ansprüchen entspricht.

König Charles als Teddy verewigt

Das Gesicht zieren „tiefblaue Augen und ein handgenähtes Lächeln, das einen weisen und königlichen Ausdruck einfängt, der den Charakter des regierenden Monarchen widerspiegelt.“ Die linke Pfote ist mit Goldfäden und dem offiziellen Monogramm von König Charles III. bestickt – ein Symbol für seine Verbindung zum Königshaus.

Das Sammlerstück erscheint in limitierter Auflage und würdigt „die Rolle von König Charles III. als Monarch und als engagierter Soldat der Royal Air Force und der Royal Navy.“ Dennoch soll niemand auf die Idee kommen, sich mit dem flauschigen König ins Bett zu kuscheln.

Der Hersteller macht deutlich: „Dieser Artikel ist ausschließlich für erwachsene Sammler bestimmt und kein Spielzeug.“

