König Charles III. verliert keine Zeit – „Dafür bin ich dankbar“

Die Krebsdiagnose von König Charles III. schien zunächst das Eis zwischen ihm und seinem Sohn Harry zu brechen, als dieser für ein Wiedersehen aus Kalifornien nach London flog.

Doch die Hoffnungen auf eine familiäre Versöhnung wurden jäh erschüttert: Prinz Harrys Besuch am Krankenbett seines Vaters war weniger ein Akt der Solidarität, als vielmehr Anlass für neue Spannungen innerhalb des Königshauses…

König Charles III. braucht Ruhe

Die emotionale Achterbahnfahrt des Monarchen, der bereits eine Prostata-Operation hinter sich hatte, nahm durch den unangekündigten Besuch und die darauffolgenden Ereignisse an Fahrt auf. Charles, der regelmäßig für Behandlungen von Sandringham nach London reist, sah sich mit einem Treffen konfrontiert, das mehr Fragen aufwarf als Antworten gab.

Prinz Harry, dessen Verhalten oft schon als ungestüm wahrgenommen wurde, scheint auch in dieser kritischen Phase der Genesung seines Vaters nicht von seinem Kurs abzuweichen. Die Medienwirksamkeit erreichte einen traurigen Höhepunkt, als Harry in einem Fernsehinterview auch über den Besuch bei seinem Vater sprach. Ein möglicher Vertrauensbruch in einer Zeit, in der die Familie Stress und öffentliche Aufmerksamkeit vermeiden sollte.

König Charles III. perplex wegen Harrys Wunsch

Das Treffen selbst, das im Clarence House stattfand und lediglich eine halbe Stunde dauerte, war von Anfang an umstritten. Harrys Wunsch, Königin Camilla fernzuhalten, stieß bei König Charles auf wenig Verständnis. Besonders nach den Vorwürfen, die Harry in seiner Autobiografie „Spare“ gegen seine Stiefmutter erhoben hatte. Der fortwährende Konflikt zwischen Harry und Camilla belastet den König zusehends, der sich in seiner momentanen Verfassung keinen Familienstreit leisten kann.

Die Distanz zu seinem Vater scheint auch in Harrys jüngsten Aktivitäten durch. Ein weiterer Vertrauensbruch könnte sich in einem Fernsehinterview abgezeichnet haben, in dem Harry über den Gesundheitszustand seines Vaters sprach. Dabei nutzte der US-Sender den Besuch bei Charles als Werbung für das Interview, was sicherlich für Unwohlsein im Palast sorgte.

Trotz aller Widrigkeiten gibt es einen Lichtblick: Auf die Frage, ob Krankheiten Familien zusammenbringen können, antwortete Harry im Interview bejahend. „Auf jeden Fall. (…) Ich denke, dass jede Krankheit die Familien vereint.“ Außerdem betonte er, dass er seine Familie liebe. „Die Tatsache, dass ich in ein Flugzeug steigen, ihn besuchen und Zeit mit ihm verbringen konnte, dafür bin ich dankbar.“