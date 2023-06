König Charles will Prinz Harry nicht treffen: Seine Ausrede ist legendär

Dass zwischen Prinz Harry und seiner Familie Spannungen herrschen, wäre wohl die Untertreibung des Jahres. 2020 hat sich der Royal dazu entschlossen, Großbritannien den Rücken zu kehren, um mit Ehefrau Meghan Markle in die USA zu ziehen. Auch von seiner Aufgabe als arbeitender Royal hat er sich verabschiedet.

Seitdem soll nicht nur das Verhältnis zu Bruder Prinz William angespannt sein. Auch mit seinem Vater König Charles III. soll er in den vergangenen Jahren nicht viel gesprochen haben. Eine Netflix-Doku und das Enthüllungsbuch „Reserve“, das Prinz Harry Anfang des Jahres herausbrachte, taten ihr Übriges. Und auch jetzt scheint eine Versöhnung nicht in Sicht zu sein.

Harry kommt demnächst zwar nach London. Jedoch ist er nicht dort, um sich mit William oder Charles auszusprechen. Der Royal reist zum Prozess gegen einen Zeitungsverlag an. Harry wirft den Zeitungen der „Mirror Group“ unter anderem vor, Telefongespräche abgehört zu haben.

Eine Versöhnung mit seinem Vater wäre aber so oder so nicht möglich. Wie mehrere britische Medien berichten, darunter auch die „Daily Mail“, wird König Charles III. wie jedes Jahr nach Rumänien reisen – und das soll auch auf die Zeit fallen, in der Harry in England sein wird. Der König soll sogar ganz allein nach Rumänien reisen. Nicht einmal Königin Camilla soll mitkommen. Charles gehören in Transsylvanien mehrere Grundstücke, auf denen er es sich gut gehen lassen kann.

Kurzer Aufenthalt bei der Krönung

Auch bei der Krönung des eigenen Vaters ließ Harry sich zwar blicken, blieb aber nur kurz. Fast 29 Stunden war der Royal anwesend, bis er sich noch im Anzug aus dem Staub machte, um seinen Flieger in die USA zu kriegen. Schließlich hatte sein Sohn Archie am selben Tag seinen vierten Geburtstag gefeiert.

Mehr Themen hier:

Laut mehreren Medienberichten hatte sein kurzer Aufenthalt auch andere Gründe. Demnach herrsche zwischen ihm, Bruder Prinz William und König Charles III. Eiszeit. Als einzigen Royal, der die Wogen glätten könnte, nennen viele nun Prinzessin Eugenie.