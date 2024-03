König Charles III. kann es kaum erwarten – „Steht ganz oben auf seiner Wunschliste“

König Charles befindet sich weiterhin auf dem Weg der Besserung. Trotz der ernsten Krebsdiagnose planen er und Prinz William eine bedeutungsvolle Auslandsreise. Sie werden erwartet, um am 80. Jahrestag des D-Days in Frankreich den britischen Kriegsveteranen ihre Unterstützung zu zeigen.

Ein besonderer Schritt für den König, der langsam „sanfte Schritte“ zurück in die Öffentlichkeit unternimmt.

König Charles III. und Prinz William reisen nach Frankreich

Wie jetzt die britische Tageszeitung The Telegraph enthüllt: Die Reise nach Normandie soll nicht nur eine Gedenkstätte sein, sondern auch ein Zeichen der Hoffnung. König Charles III. und sein Sohn werden die Erinnerung an die heldenhaften Taten der Zweiten Weltkriegs-Generation wachhalten – und dies inmitten der eigenen Schlacht des Monarchen gegen den Krebs.

Es ist geplant, dass weitere „hochrangige Mitglieder der königlichen Familie“ sich ihnen am 6. Juni 2023, beim Gedenkfriedhof in der Normandie, anschließen werden. Aus den königlichen Kreisen heißt es, der Monarch rüste sich für die Termine des Sommers – ein sorgfältig Plan, der unter strenger medizinischer Betreuung steht. Prinz William, der nach einer familiären Osterpause an seine royalen Pflichten zurückkehrt, wird an der Seite seines Vaters stehen.

Darauf will König Charles III. nicht verzichten

Die königlichen Berater des Königs betonen: Nichts ist sicher, aber alles ist geplant. Doch scheint die Teilnahme am Ostergottesdienst am Sonntag (31. März) so sicher, wie das Amen in der Kirche. Der Besuch der St. George’s Kirche auf Schloss Windsor markiert den ersten offiziellen Auftritt von König Charles nach seiner Diagnose.

Auch der Sommer verspricht ein Feuerwerk an königlichen Veranstaltungen: Geburtstagsparaden, Pferderennen und festliche Zusammenkünfte. Die „Trooping the Colour“-Parade im Juni könnte eine besondere Note erhalten, wenn der Königin einer Kutsche erscheint und von einem Podium aus zuschaut.

Ein Palastinsider bringt es auf den Punkt: „Es gibt viele bedeutende Ereignisse, die Seine Majestät nicht missen möchte. Dieses steht ganz oben auf seiner Wunschliste.“